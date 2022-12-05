Аналитика МТС Travel: стоимость проживания в российских отелях за год выросла в среднем на 10%, а в Екатеринбурге снизилась на 4%

Фото: Марина Поташева

МТС проанализировала с помощью сервисов бронирования МТС Travel и Bronevik.com стоимость проживания в российских отелях в 2022 году. Сочинские гостиницы оказались дороже московских, а екатеринбургские- подешевели.

Средняя стоимость номера в российском отеле в 2022 году составила 4 300 рублей за ночь, это почти на 10% больше, чем годом ранее, рассчитали аналитики МТС Travel и Bronevik.com на основе открытых данных отелей-партнёров. 40% от всех бронирований пришлось на трехзвездочные отели, средняя стоимость проживания в которых дешевле – около 3900 рублей. При этом номера в отелях категории «три звезды» за год выросли в цене на 8%, а ночь в пятизвёздочном отеле подорожала на 21% - до 11 100 рублей.

Среди наиболее популярных направлений путешествий среди жителей Свердловской области выросли цены в отелях Самары– до 3 959 рублей за ночь, что на 5% больше, чем в 2021 году. На втором месте – Новосибирск, 4 017 рублей (+4,7% год к году)

Самые дорогие номера в 2022 году в Сочи – ночь в курортном отеле обходилась в 6 400 рублей, это на 3% дороже, чем годом ранее. Переночевать в отеле в Санкт-Петербурге в среднем можно было за 5 100 рублей, цена здесь почти не изменилась за год. В Москве цена за ночь снизилась до 4 900 рублей по сравнению с аналогичным показателем прошлого года (-5%). Тенденция к повышению доступности гостиниц наблюдается и в Екатеринбурге. За год цена дневного размещения в Уральской столице снизилась на 4% до 4 600 рублей.

«Два пандемийных года 2020-21-й серьёзно сказались на сокращении числа командировок, а ведь именно бизнес-туристы являлись основными постояльцами «звёздных» отелей Екатеринбурга. Часть отелей просто не работали в пандемию. В 2022-м году турпоток восстановился, но нашим отельерам хватило мудрости не задирать цены, отыгрывая свои убытки. Благодаря этому, Екатеринбург удержал свои позиции в пятерке российских городов с наиболее доступной инфраструктурой гостеприимства», – считает директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

В этом году примерно треть бронирований отелей в России приходится на ТОП-10 наиболее популярных направлений: Москва, Санкт-Петербург, Большой Сочи, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Красноярск, Самара и Иркутск. Ростов-на-Дону и Краснодар из-за закрытого авиасообщения выбыли из топа.

В прошлом году на первую десятку городов по количеству бронирований приходилось лишь 25% бронирований, в этом году это число выше на 11 п.п. Рост популярности бронирований в городах из первой десятки отражает тренд на путешествия внутри страны, путешественники выбирают города-миллионники с развитым сервисом и популярными точками притяжения туристов. Также в ТОП-10 вошли города, которые часто посещают транзитом из-за изменений в авиасообщении.