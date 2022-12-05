С 14 декабря семейный телеканал "Солнце" заменит Disney в России

Новый канал можно будет найти на кнопке, где сейчас располагается Disney. Фото: официальный аккаунт "МЕДИА1" в VK

В России запустят семейный развлекательный телеканал "Солнце". Он начнет вещать вместо Disney в 6:00 14 декабря.

О запуске нового федерального канала объявили группа компаний "МЕДИА1" и компания "Меркурий Контент". Отмечается, что на "Солнце" зрители смогут посмотреть анимацию, фильмы, семейные сериалы и всероссийские телепремьеры. Контент, уверены создатели, будет в равной степени интересен и детям, и их родителям.

"Канал запустится в рекордно короткие сроки. Новая концепция, новое оформление, мультимедийная рекламная кампания и тысячи часов подготовленного к эфиру контента", — заявил гендиректор группы компаний "МЕДИА1" Ян Кухальский.

Смена направления телеканала последовала за взаимным дружественным соглашением между "МЕДИА1" и компанией Disney о завершении работы совместного предприятия, уточнили в пресс-службе группы компаний.