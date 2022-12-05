Эльмира Туканова (в центре) с директором турбазы «Парк сказов» Алисой Ларионовой и ее заместителем Никитой Малышевым. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге состоялась торжественная церемония вручения VII Премии в сфере туризма и гостеприимства «Уральская Звезда – 2022». Она вручается победителям конкурса, проводимого среди туроператоров, отелей и гостиниц Свердловской области и расположенных при них объектов питания. Всего было присуждено 24 премии: 18 в основных номинациях и шесть в специальных, среди которых – «Лучший эко-ответственный отель», «Лучший отель для лиц с ограниченными возможностями здоровья» и другие.

Ежегодно участниками конкурса «Уральская Звезда» становятся более 100 отелей, предприятий питания и туроператоров, работающих в Свердловской области. Победителей определяет жюри, в состав которого входят представители Федерации рестораторов и отельеров, Клуба отельеров, регионального Департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства, а также представители турбизнеса Свердловской области. Им вручается специальный диплом, который служит своеобразным знаком качества.

В этом году лучших определяли в 18 основных номинациях, таких, например, как «Лучший отель для деловых туристов», «Лучший отель для семейного отдыха», «Лучший SPA-отель» и др.

Диплома «Лучшего туроператора внутреннего и въездного туризма» удостоилась компания «Детское бюро путешествий». Его вручил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. По его словам, в 2020 году турпоток на Среднем Урале составлял всего 900 тысяч человек, в прошлом – уже полтора миллиона, а в этом году Свердловская область преодолела планку в 1,8 миллиона.

– Важно эти темпы роста не терять, ставить еще более амбициозные задачи. К 2035 году количество туристов должно составить 5 миллионов человек. Спрос на внутренний туризм большой, и развитие инфраструктуры, безусловно, не поспевает за таким ростом. Задача профильного департамента, Законодательного собрания, Центра развития туризма – создать условия, чтобы инфраструктура развивалась быстрее, – отметил Дмитрий Ионин.

В номинации «Лучшая турбаза» победила компания «Парк Сказов». Награду ее представителям вручила директор Департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова. Комментируя итоги конкурса в данной номинации, она, в частности, отметила, что «Парк Сказов», в отличие от многих других туристических баз, «идет по своему собственному пути развития».

Участники церемонии в беседе с корреспондентом «ОГ» отмечали: рынок туруслуг меняется, и в связи с этим говорили о важности поддержки отрасли со стороны региональных властей.

– Ситуация очень динамичная. Если раньше бизнес-путешественники бронировали место проживания задолго до прибытия к нам, то сейчас они бронируют отель, уже находясь в самолете. Горизонт планирования – пять минут! Совет всем отельерам: если вы хотите быть успешными, доходными – нужно научиться подстраиваться под эту тенденцию рынка, – отметила Марина Анисимова, управляющая отеля TENET, победившего в номинации «Лучший отель для деловых туристов в категории 3*».

– Поддержка, которую оказывает отрасли Свердловское правительство в рамках развития внутреннего туризма, очень важна. Оно помогает в реализации новых проектов, помогает всем участникам рынка. И эта тенденция сохраняется, она позволяет нам всем становиться лучше, привлекать на отдых в наш регион как можно больше гостей, – подчеркнул операционный директор группы компаний Baden-Family Александр Малков. Он получил диплом в номинации «Лучший SPA-отель».

Победители «Уральской Звезды – 2022»: «Лучший отель для деловых туристов и MICE в категории 4–5*» – Park Inn by Radisson Ekaterinburg 4*; «Лучший отель для деловых туристов и MICE в категории 3*» – TENET 3*; «Лучший отель для семейного отдыха в категории 4–5*» – Вознесенский 4*; «Лучший отель для семейного отдыха в категории 3*» – Атлантик by USTA Hotels 3*; «Лучший отель для активного отдыха и спорта в категории 3*» – Коматек 3*; «Лучший отель для самостоятельных путешественников 4–5*» – Резиденция 5*; «Лучший отель для самостоятельных путешественников 3*» – Центральный by USTA Hotels 3*; «Лучший отель для самостоятельных путешественников 1–2*» – Отель Вера 2*; «Лучший региональный отель 3–4*» – Demidov Plaza 4*; «Лучший хостел» – Vdali (Вдали); «Лучшая турбаза» – «Парк Сказов»; «Лучший SPA-отель» – Термы «Баден-Баден Уктус»; «Лучший санаторно-курортный комплекс» – Санаторий «Леневка»; «Лучший свадебный отель» – Four Elements Ekaterinburg 4*; «Лучший отель – организатор событий» – Загородный клуб «Белая лошадь»; «Лучший глэмпинг» – Эко-парк «CANADA»; «Лучший туроператор внутреннего и въездного туризма» – «Детское бюро путешествий»; «Лучший ресторан при отеле» – Vienna Cafe (Атриум Палас Отель). Спецноминации Премии «Уральская звезда – 2022»: «Лучший отель для лиц с ограниченными возможностями» – Мини-отель «Лондон»; «Лучший эко-ответственный отель» – Онегин 4*; «Лучший промо-ролик об отеле» – Термы «Баден-Баден Уктус»; «Лучший партнер-отель» – Novotel 4*; «Открытие года» – SKY Infinity Pool; Переходящий кубок «Лидер рейтинга «Уральская звезда» – TENET 3*.