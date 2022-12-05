Президент России подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ

За нарушение запрета пропаганды ЛГБТ среди лиц любого возраста будет грозить штраф от 50 до 400 тыс. рублей для граждан. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал 5 декабря закон, согласно которому в стране вводится запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола. Информацию подобного содержания нельзя будет пропагандировать как среди детей, так и среди взрослых.

Соответствующие поправки внесены в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Изменения подразумевают запрет пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в соцсетях, кино, рекламе, средствах массовой информации.

К примеру, фильмы, содержащие запрещенную информацию, не смогут получить в России прокатное удостоверение. Сайты, на которых свободно опубликована пропаганда ЛГБТ, будут попадать в реестр запрещенных и блокироваться. При этом на платных площадках с аудиовизуальным контентом получить доступ к подобным материалам можно будет только с помощью специального кода, подтверждающего возраст пользователя.

За нарушение запрета пропаганды ЛГБТ среди лиц любого возраста будет грозить штраф от 50 до 400 тыс. рублей для граждан, от 100 до 800 тыс. для должностных лиц, от 800 тыс. до 5 млн или приостановление деятельности до 90 суток для юрлиц.

Пропаганда педофилии будет наказываться штрафом на сумму от 200 до 800 тыс. рублей для граждан, от 400 тыс. до 2 млн рублей для должностных лиц, от 1 до 10 млн рублей или приостановлением деятельности до 90 суток для юрлиц. За распространение информации, способной вызвать желание сменить пол или демонстрирующей нетрадиционные отношения, штраф составит от 50 до 200 тыс. рублей для граждан, от 100 до 400 тыс. рублей для должностных лиц, от 800 тыс. до 4 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток для юрлиц.