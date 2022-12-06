В Нижнем Тагиле проверили работу центра профподготовки полиции

Сергей Ремезков посетил занятия курсантов. Фото: Валерий Горелых

С инспекцией в нижнетагильский Центр профессиональной подготовки личного состава полиции прибыл заместитель начальника ГУ МВД РФ по Свердловской области Сергей Ремезков. Полковник оценил условия, в которых обучаются и проживают курсанты.

В центре профподготовки курс молодого бойца проходят все начинающие полицейские в течение пяти месяцев, сообщил пресс-секретарь регионального полицейского ведомства Валерий Горелых.

"Полковник Ремезков ознакомился с состоянием дел в ЦПП, посмотрел, в каких условиях обучаются и проживают курсанты, посетил занятия по криминалистике, физической и боевой практике, а также тир, где отрабатываются навыки в меткости стрельбы из табельного оружия и сборке-разборке пистолета Макарова и автомата Калашникова. Также заместитель начальника главка встретился с сотрудниками полиции гарнизона Нижнего Тагила, стаж службы которых составляет менее одного года. Он поинтересовался, с какими конкретно проблемами сталкиваются начинающие силовики, в чем нужна поддержка главка. Особое внимание было уделено патриотической работе и повышению уровня доверия населения к деятельности представителей МВД", — отметил полковник Горелых.

Также отличившихся в борьбе с преступностью сотрудников полиции отметили ведомственными наградами. Медаль "За безупречную службу в МВД" вручили подполковнику полиции Татьяне Пабойкиной, работающей в подразделении по делам несовершеннолетних. Почетные грамоты получили подполковники Александр Зверев из ГИБДД и Алексей Тараньжин из нижнетагильского отдела полиции № 21. Старшему лейтенанту Александру Арефьеву и полковнику Оксане Деркач объявлена благодарность Министра внутренних дел РФ.

Также почетной грамотой и благодарственным письмом губернатора Свердловской области были отмечены старший следователь по особо важным делам Татьяна Лавелина и капитан юстиции Артем Рожников. Почетной грамотой свердловского полицейского главка наградили главу ОВД Нижнего Тагила Ибрагима Абдулкадырова за успешно выполненные задачи по охране общественного порядка в единый день голосования.

Подобные визиты будут совершены в другие отделы полиции свердловского гарнизона.

Напомним, должность заместителя руководителя регионального главка полиции Сергей Ремезков занял в начале ноября 2022 года.