В Свердловской области составят реестр бомбоубежищ

Прокуратура и МЧС сформируют реестр бомбоубежищ на территории Среднего Урала. Об этом на заседании регионального Заксобрания рассказал прокурор Свердловской области Борис Крылов.
Глава надзорного ведомства в регионе заявил, что работа по подсчету укрытий ведется прокуратурой совместно с МЧС. По данным Крылова, сегодня количество бомбоубежищ на Среднем Урале превышает фактическую потребность в них.
"Совместно с руководством МЧС будет актуализирован этот реестр в соответствии с фактическими потребностями", — отметил Борис Крылов.
Прокурор Свердловской области добавил, что из реестра будут исключены укрытия, в которых нет потребности. Остальные бомбоубежища приведут в порядок в соответствии с нормативами.