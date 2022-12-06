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Общество
6 декабря 2022, 17:58

В Свердловской области составят реестр бомбоубежищ

  Валерия Белякова
Екатеринбург

О формировании реестра бомбоубежищ сообщил прокурор Свердловской области Борис Крылов. Фото: Павел Ворожцов

Прокуратура и МЧС сформируют реестр бомбоубежищ на территории Среднего Урала. Об этом на заседании регионального Заксобрания рассказал прокурор Свердловской области Борис Крылов.

Глава надзорного ведомства в регионе заявил, что работа по подсчету укрытий ведется прокуратурой совместно с МЧС. По данным Крылова, сегодня количество бомбоубежищ на Среднем Урале превышает фактическую потребность в них.

"Совместно с руководством МЧС будет актуализирован этот реестр в соответствии с фактическими потребностями", — отметил Борис Крылов.

Прокурор Свердловской области добавил, что из реестра будут исключены укрытия, в которых нет потребности. Остальные бомбоубежища приведут в порядок в соответствии с нормативами.

Областная газета Свердловской области

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