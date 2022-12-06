За диверсии на российских атомных объектах могут ввести пожизненное заключение

Документом предлагается ужесточить ответственность за преступления, которые несут биологическую или экологическую опасность. Фото: Александр Зайцев

Депутаты Госдумы РФ во вторник, 6 декабря, приняли в первом чтении законопроект, ужесточающий наказание за совершение диверсии на объектах атомной энергии и потенциально опасных биологических объектах. За такие преступления предлагается ввести наказание в виде пожизненного заключения.

Авторы законодательной инициативы считают, что безопасность России может быть ослаблена не только диверсиями на объектах инфраструктуры, но и "преднамеренным выведением из деятельности трудоспособного населения, заражением сельскохозяйственных животных и растений, приведением в негодность пищевых и сырьевых ресурсов". В связи с этим предлагается ужесточить ответственность за преступления, которые несут биологическую или экологическую опасность.

Документом будут внесены изменения в ст. 281 УК РФ ("Диверсия"), сообщает ТАСС. Согласно новому положению, взрыв, поджог и другие действия, направленные на разрушение объектов атомной энергетики, опасных биологических объектов и повлекшие при этом смерть человека, будут наказываться лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным заключением.