Папа сможет

Сергей Дозморов считает, что отпуск по уходу за ребенком дает возможность семье проводить больше времени вместе. Фото: из личного архива Дозморовых

В Госдуме предлагают сделать обязательным для мужчин декретный отпуск по уходу за ребенком. Автор инициативы, зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна БУЦКАЯ объясняет необходимость такого решения тем, что это поможет укрепить семьи и снизить количество разводов. Срок «мужского декрета» она предлагает ограничить двумя месяцами. Сейчас депутаты готовятся обсуждать идею с общественностью.

Татьяна Буцкая предлагает полностью уравнять отцов в правах с мамами в вопросах воспитания новорожденных. Помимо обязательного отпуска по уходу за ребенком, папы в перспективе смогут получить и возможность проходить в декрете обучение новым специальностям.

Сейчас женщины перед появлением ребенка уходят в отпуск по беременности и родам на 140 дней. Если роды осложненные, рождается двойня, то «больничный» продляется еще на пару недель. Затем оформляется отпуск по уходу за ребенком до трех лет, чаще всего в народе его называют декретом, пособие платится до достижения малышом полутора лет.

Уйти в декрет, помимо мамы, может любой работающий член семьи (папа, бабушка или дедушка) – закон это допускает. Отцы пользуются этим правом нечасто. По статистике, которую нам приводит Татьяна Буцкая, из 1,6 млн находящихся в отпуске по уходу за ребенком – только 1,7% (около 27 тысяч) папы.

В меньшинстве оказался и житель Екатеринбурга Сергей Дозморов. У него трое детей. С первым в декретном отпуске была супруга Ирина. Но через полтора года у Дозморовых родился второй ребенок, и ухаживать одной за двумя малышами для супруги оказалось очень непросто.

– После рождения второго ребенка я тоже пошел в декрет. Законом это не запрещено, оба родителя могут одновременно находиться в отпусках по уходу за разными детьми. Рабочее место за мной сохранялось. Могу сказать, что декрет – это порой даже сложнее, чем обычная работа, здесь ты на круглосуточной вахте. Тем не менее я рад возможности больше времени проводить с детьми, – делится Сергей.

Иллюстрация: Максим Смагин

В семье Волчковых ситуация немного иная. У Анастасии свое предприятие, супруг Евгений помогал ей. После рождения первенца в декретный отпуск женщина не пошла, за сутки до появления на свет сына заключила успешную сделку, а через неделю вышла на работу. Все заботы по уходу за младенцем взял на себя муж.

– Нам так было удобнее, мне надо контролировать бизнес. Пока ребенок, был совсем крошкой, на работу ездила на несколько часов, между кормлениями. В нашей ситуации других вариантов просто нет. На пособие по уходу за ребенком не проживешь. Муж сидел с малышом – и у него это получалось хорошо. Поэтому, когда родился второй ребенок, кто пойдет во второй декрет, даже не обсуждалось. Вот такое у нас сложилось разделение: муж занимается детьми, а мое дело – только рожать, – смеется Анастасия.

– Я понимаю, что в семье, где родился ребенок каждая копейка на счету, и декрет для папы должен быть обязательно оплаченным. Это может выглядеть как обычный отпуск на работе, просто более продолжительный – от месяца до двух. Единственное ограничение, которое я бы хотела предложить, – не назначать отпуск по уходу за ребенком в первые шесть месяцев жизни малыша. Это время называют золотым, так как мама еще кормит грудью, для здоровья младенца – это важный фактор, – говорит Татьяна Буцкая.

Еще один аспект, который предлагают включить в законопроект парламентарии, – это возможность в отпуске по уходу за ребенком мужчине освоить новую профессию. Сейчас такое право имеют женщины. Бесплатные курсы по программированию, ландшафтному дизайну, фотографии и многим другим востребованным направлениям доступны только мамам.

– Я пока была в декретном отпуске, поняла, что работать специалистом в банке больше не хочу, меня всегда привлекало творчество. Узнала, что в центре занятости есть курсы для женщин в декрете, и пошла туда. Освоила программы для корректировки фотографий, и к полутора годам ребенка уже появились первые заказы, стала работать удаленно, – рассказала Елена Палкина.

Возможно, и эта инициатива будет поддержана на законодательном уровне. Сначала, по словам автора инициативы Татьяны Буцкой, проект необходимо обсудить с общественностью и только после этого вносить на рассмотрение в Государственную думу.

МНЕНИЯ Андрей Дегтярев, психолог​​:​ – Встречаю в сети мнение коллег, что «отцовский декрет» вреден, он негативно сказывается на психологическом состоянии мужчины, бьет по самолюбию. На самом деле это не так. Чаще всего папы, уходя в отпуск по уходу за ребенком, опасаются, по сути, того же, что и женщины – погрязнуть в рутине, не успеть построить карьеру. Но при этом маме нужно отдыхать, тяжело спать ночью урывками, а днем быть полноценной хозяйкой, мамой, женой. Это не может не сказаться негативно в конечном итоге на семье в целом, поэтому помощь от мужчины необходима, – считает . Константин Музыченко, начальник отдела программирования: – Не пошел бы в декрет либо предложил чередоваться с женой. Смена родителя, так сказать. Брать двум родителям отпуск по уходу за ребенком не вижу смысла… Я бы предложил вот такой закон: если мужик не хочет выполнять обязанности мужика – отправлять на Камчатку строить мост через Берингов пролив. Игорь Волегов, водитель автобуса: – Я бы пошел в декрет, даже несмотря на то, что зарабатываю больше жены. Может, возраст – когда старшие дети родились, все эти пеленки-распашонки прошли мимо меня. Я круглые сутки был на работе. Приезжаешь, а у тебя сын уже сидит, уже пошел, уже заговорил, а я все пропустил. Вот когда появились младшие дети, я вообще ушел на неполный рабочий день, чтобы больше времени проводить с женой. Дмитрий Бушманов, продавец-консультант: – Мне кажется, что нужно обязательно мужчине сходить в декретный отпуск, потому что это самый главный период времени, когда нужно помочь своей второй половинке с ребенком. Плюс ко всему различные комиссии, посещение врачей с ребенком… И лучше всего даже не на 1–2 месяца в декрет, а на первые полгода. Если так нельзя, то минимум 2 месяца. Ну и опять же выплата декретных никогда лишней не бывает.