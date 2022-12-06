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Общество
6 декабря 2022, 23:30

Папа сможет

Сергей Дозморов считает, что отпуск по уходу за ребенком дает возможность семье проводить больше времени вместе

Сергей Дозморов считает, что отпуск по уходу за ребенком дает возможность семье проводить больше времени вместе. Фото: из личного архива Дозморовых

В Госдуме предлагают сделать обязательным для мужчин декретный отпуск по уходу за ребенком. Автор инициативы, зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна БУЦКАЯ объясняет необходимость такого решения тем, что это поможет укрепить семьи и снизить количество разводов. Срок «мужского декрета» она предлагает ограничить двумя месяцами. Сейчас депутаты готовятся обсуждать идею с общественностью.

Татьяна Буцкая предлагает полностью уравнять отцов в правах с мамами в вопросах воспитания новорожденных. Помимо обязательного отпуска по уходу за ребенком, папы в перспективе смогут получить и возможность проходить в декрете обучение новым специальностям.

Сейчас женщины перед появлением ребенка уходят в отпуск по беременности и родам на 140 дней. Если роды осложненные, рождается двойня, то «больничный» продляется еще на пару недель. Затем оформляется отпуск по уходу за ребенком до трех лет, чаще всего в народе его называют декретом, пособие платится до достижения малышом полутора лет.

Уйти в декрет, помимо мамы, может любой работающий член семьи (папа, бабушка или дедушка) – закон это допускает. Отцы пользуются этим правом нечасто. По статистике, которую нам приводит Татьяна Буцкая, из 1,6 млн находящихся в отпуске по уходу за ребенком – только 1,7% (около 27 тысяч) папы.

В меньшинстве оказался и житель Екатеринбурга Сергей Дозморов. У него трое детей. С первым в декретном отпуске была супруга Ирина. Но через полтора года у Дозморовых родился второй ребенок, и ухаживать одной за двумя малышами для супруги оказалось очень непросто.

–  После рождения второго ребенка я тоже пошел в декрет. Законом это не запрещено, оба родителя могут одновременно находиться в отпусках по уходу за разными детьми. Рабочее место за мной сохранялось. Могу сказать, что декрет – это порой даже сложнее, чем обычная работа, здесь ты на круглосуточной вахте. Тем не менее я рад возможности больше времени проводить с детьми, – делится Сергей.

Иллюстрация: Максим Смагин

В семье Волчковых ситуация немного иная. У Анастасии свое предприятие, супруг Евгений помогал ей. После рождения первенца в декретный отпуск женщина не пошла, за сутки до появления на свет сына заключила успешную сделку, а через неделю вышла на работу. Все заботы по уходу за младенцем взял на себя муж.

– Нам так было удобнее, мне надо контролировать бизнес. Пока ребенок, был совсем крошкой, на работу ездила на несколько часов, между кормлениями. В нашей ситуации других вариантов просто нет. На пособие по уходу за ребенком не проживешь. Муж сидел с малышом – и у него это получалось хорошо. Поэтому, когда родился второй ребенок, кто пойдет во второй декрет, даже не обсуждалось. Вот такое у нас сложилось разделение: муж занимается детьми, а мое дело – только рожать, – смеется Анастасия.

– Я понимаю, что в семье, где родился ребенок каждая копейка на счету, и декрет для папы должен быть обязательно оплаченным. Это может выглядеть как обычный отпуск на работе, просто более продолжительный – от месяца до двух. Единственное ограничение, которое я бы хотела предложить, – не назначать отпуск по уходу за ребенком в первые шесть месяцев жизни малыша. Это время называют золотым, так как мама еще кормит грудью, для здоровья младенца – это важный фактор, – говорит Татьяна Буцкая.

Еще один аспект, который предлагают включить в законопроект парламентарии, – это возможность в отпуске по уходу за ребенком мужчине освоить новую профессию. Сейчас такое право имеют женщины. Бесплатные курсы по программированию, ландшафтному дизайну, фотографии и многим другим востребованным направлениям доступны только мамам.

– Я пока была в декретном отпуске, поняла, что работать специалистом в банке больше не хочу, меня всегда привлекало творчество. Узнала, что в центре занятости есть курсы для женщин в декрете, и пошла туда. Освоила программы для корректировки фотографий, и к полутора годам ребенка уже появились первые заказы, стала работать удаленно, – рассказала Елена Палкина.

Возможно, и эта инициатива будет поддержана на законодательном уровне. Сначала, по словам автора инициативы Татьяны Буцкой, проект необходимо обсудить с общественностью и только после этого вносить на рассмотрение в Государственную думу.

МНЕНИЯ

Андрей Дегтяревпсихолог​​:​

– Встречаю в сети мнение коллег, что «отцовский декрет» вреден, он негативно сказывается на психологическом состоянии мужчины, бьет по самолюбию. На самом деле это не так. Чаще всего папы, уходя в отпуск по уходу за ребенком, опасаются, по сути, того же, что и женщины – погрязнуть в рутине, не успеть построить карьеру. Но при этом маме нужно отдыхать, тяжело спать ночью урывками, а днем быть полноценной хозяйкой, мамой, женой. Это не может не сказаться негативно в конечном итоге на семье в целом, поэтому помощь от мужчины необходима, – считает .

Константин Музыченко, начальник отдела программирования:

– Не пошел бы в декрет либо предложил чередоваться с женой. Смена родителя, так сказать. Брать двум родителям отпуск по уходу за ребенком не вижу смысла… Я бы предложил вот такой закон: если мужик не хочет выполнять обязанности мужика – отправлять на Камчатку строить мост через Берингов пролив.

Игорь Волегов, водитель автобуса:

– Я бы пошел в декрет, даже несмотря на то, что зарабатываю больше жены. Может, возраст – когда старшие дети родились, все эти пеленки-распашонки прошли мимо меня. Я круглые сутки был на работе. Приезжаешь, а у тебя сын уже сидит, уже пошел, уже заговорил, а я все пропустил. Вот когда появились младшие дети, я вообще ушел на неполный рабочий день, чтобы больше времени проводить с женой.

Дмитрий Бушманов, продавец-консультант:

– Мне кажется, что нужно обязательно мужчине сходить в декретный отпуск, потому что это самый главный период времени, когда нужно помочь своей второй половинке с ребенком. Плюс ко всему различные комиссии, посещение врачей с ребенком… И лучше всего даже не на 1–2 месяца в декрет, а на первые полгода. Если так нельзя, то минимум 2 месяца. Ну и опять же выплата декретных никогда лишней не бывает.

  • Опубликовано в №225 от 07.12.2022 
Областная газета Свердловской области
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