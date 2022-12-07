Свердловчанин заплатил по долгам, чтобы не лишиться трактора

Трактор вернулся владельцу. Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области

За жителем из Слободо-Туринского района числились долги по налогам. Чтобы не лишиться трактора МТЗ-82, ему пришлось их погасить.

По данным пресс-службы ГУФССП России по Свердловской области, мужчина задолжал порядка 50 тысяч рублей налогов и отдавать их не спешил. Было установлено, что в собственности свердловчанина имеются мотоцикл ИМЗ и трактор МТЗ-82.

Во время рейдовых мероприятий судебными приставами был обнаружен только трактор. В отношении него и был составлен акт описи и ареста. Не желая расставаться с машиной, мужчина в тот же день оплатил задолженность в полном объеме.

Арест с имущества должника снят. Исполнительное производство окончено в связи с фактическим исполнением решения суда.