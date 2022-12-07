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Общество
7 декабря 2022, 13:00

В Свердловской области хотят ужесточить наказание за незаконные граффити

незаконные граффити

Предполагается повысить размер штрафа за незаконные рисунки. Фото: Александр Исаков

Размер штрафов за надписи и рисунки, самовольно нанесенные на фасады зданий и объекты благоустройства, предлагается повысить. Над соответствующим законопроектом работает Заксобрание Свердловской области.

Как отмечают в пресс-службе регионального парламента, сейчас за незаконные граффити можно получить предупреждение или административный штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей. Парламентарии настаивают на повышении — от 3 до 5 тысяч рублей.

"Необходимость удалять самовольно нанесенные надписи и рисунки связана со значительными расходами для собственника сооружений. Это значит, что установленный сейчас размер штрафа является несоразмерным характеру совершаемого административного правонарушения", — пояснила председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Она подчеркнула, что закрепленные в законе санкции имеют в том числе превентивную цель. Они применяются для предупреждения совершения новых административных правонарушений.

Областная газета Свердловской области

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