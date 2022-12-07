Два общежития будущего кампуса УрФУ хотят ввести в эксплуатацию до конца года

Два общежития в Новокольцовском скоро будут готовы к эксплуатации. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге застройщик деревни Международного фестиваля университетского спорта — "Синара-Девелопмент" — получил заключения о соответствии проектной документации первых двух общежитий. До конца 2022 года компания планирует получить разрешения на ввод зданий в эксплуатацию, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Площадь каждого общежития составляет 41,8 тыс. квадратных метров. В зданиях оборудованы жилые ячейки с кухнями-нишами, вытяжками, варочными поверхностями и холодильниками. На каждом этаже сделаны зоны для стирки, сушки и глажки белья, обустроены учебные комнаты, массажный кабинет и места отдыха. Всего будет построено 5 общежитий общей площадью в 209 тыс. квадратных метров. Остальные 3 здания застройщик готовит к сдаче в апреле 2023 года.

В будущем общежития войдут в состав нового кампуса Уральского федерального университета, который возводится в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга.

"Получение заключения о соответствии на первые объекты подтверждает, что строительство деревни Международного фестиваля университетского спорта выходит на финишную прямую. Уже через четыре с половиной месяца все объекты, а это Дворец водных видов спорта, общественный и медицинский центры, тренировочное поле, будут готовы принимать гостей", — отметил генеральный директор "Синара-Девелопмент" Тимур Уфимцев.

Параллельно в Новокольцовском создают инженерные и коммунальные сети, строят дороги. За счет федерального инфраструктурного кредита, который в 2021 году защитил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, в микрорайоне провели реконструкцию улицы Новокольцовской от Сибирского тракта до Александровского бульвара, также возводится Александровский бульвар от улицы Центральной до дороги Екатеринбург — Кольцово.

Напомним, ранее глава региона Евгений Куйвашев дал старт работе подстанции "Новокольцовская". Она предназначена для снабжения энергией нового района и кампуса УрФУ. Также в Новокольцовском была запущена в работу самая большая в Екатеринбурге автоматизированная котельная. Она обеспечит микрорайон теплом и горячей водой.