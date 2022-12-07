Евгений Куйвашев вручил губернаторские стипендии лучшим студентам и аспирантам региона

Лучшим аспирантам Свердловской области назначены выплаты в размере 24 тыс. рублей, студентам вузов и учреждений среднего профобразования — в размере 18 тыс. и 10,8 тыс. рублей соответственно. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев 7 декабря вручил лучшим студентам и аспирантам Свердловской области губернаторские стипендии. Всего в этом году награды за отличную учебу, участие в конференциях, конкурсах и научной деятельности получат 273 стипендиата.

Лучшим аспирантам Свердловской области назначены выплаты в размере 24 тыс. рублей, студентам вузов и учреждений среднего профобразования — в размере 18 тыс. и 10,8 тыс. рублей соответственно. Для лауреатов, которые удостаиваются губернаторской стипендии во второй раз, действует повышающий коэффициент в 10 %, а в третий и более раз коэффициент составляет 20 %.

"Губернаторские стипендии — это больше, чем просто оценка вашего труда и таланта. Это стимул для дальнейшего развития уральской науки и технологий, для экономических и инфраструктурных преобразований. Это инвестиции в будущее наших городов, региона и всей страны. В Свердловской области делается все, чтобы вы получили качественное, современное образование и профессиональные компетенции, которые позволят вам добиться успеха. У нас сильные вузы, техникумы и колледжи, и мы продолжим оказывать им необходимую поддержку", — обратился Евгений Куйвашев к студентам и аспирантам.

Также глава региона отметил, что Свердловская область входит в пятерку регионов — лидеров по показателям научной и инновационной деятельности. С 2022 года на Среднем Урале реализуется федеральный проект "Профессионалитет", в рамках которого создано четыре образовательно-производственных кластера в металлургической и машиностроительной отрасли.

Екатерина Кубина, которая учится в УрФУ, получает стипендию уже в 4-й раз. По словам студентки, добиться такого результата можно, если ты максимально увлечен наукой, любишь свое дело и исследуешь то, что тебе интересно.

"Сейчас я веду разработку девелоперского проекта по комплексному освоению обремененных территорий. Главную роль в проекте играет грамотное зонирование, которое помогает переключить внимание от отягощающих факторов на новые плюсы. Я рассчитываю коммерческую эффективность вложения средств в такой проект", — рассказала Екатерина Кубина.

В департаменте информполитики Свердловской области напомнили, что губернаторские стипендии лучшим студентам и аспирантам вручаются в регионе с 1995 года. За это время стипендиатами стали более 11 тыс. человек.