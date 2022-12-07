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Общество
7 декабря 2022, 17:16

Владимир Артяков: "Уралвагонзавод досрочно выполнил гособоронзаказ по многим позициям"

Уралвагонзавод

О ходе выполнения гособоронзаказа и состоянии дел на предприятиях концерна Владимиру Артякову доложил гендиректор АО "Концерн "Уралвагонзавод" Александр Потапов. Фото: Алексей Кунилов

Первый заместитель генерального директора Госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков посетил "АО "НПК "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле.

Во время своего рабочего визита на предприятие он осмотрел танковый конвейер, где собирают современные боевые машины — Т‑90М "Прорыв", Т‑72Б3М и другие, а также пообщался с рабочими. Об этом "Областной газете" рассказал директор по особым поручениям АО "Концерн Уралвагонзавод" Игорь Мешков.

"В условиях постсоветского разрыва кооперационных связей и санкционного давления со стороны "коллективного запада" Уралвагонзаводу и его руководству удалось не только консолидировать и объединить лучшие отечественные технологии и высококлассных специалистов, но и реализовать производственный процесс как эффективную завершенную технологическую цепочку. В результате многие позиции по гособоронзаказу выполнены досрочно", — отметил Владимир Артяков.

Областная газета Свердловской области

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