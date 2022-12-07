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7 декабря 2022, 18:39

Для Екатеринбурга выбрали главную новогоднюю елку

елки

Вот так выглядит главная новогодняя ель Среднего Урала. Фото: Виктор Ячменев

Ель, которая станет главным украшением ледового городка на Площади 1905 года в Екатеринбурге, выросла в 250 километрах от уральской столицы — в Шалинском районе.

Как пояснил исполняющий обязанности директора Шалинского лесничества Виктор Ячменев, представители подрядчика выбрали подходящий экземпляр еще в середине ноября — для этого пришлось объехать полрайона. На выбранной территории много ельников, но найти достаточно высокое и пушистое дерево с хорошим подъездом к нему было непростой задачей.

Подходящее дерево нашли в урочище Шайдуры, которое находится в 250 километрах от Екатеринбурга. Вчера трактор подготовил площадку для работы, сегодня ель спилят и доставят в областной центр.

"В Екатеринбург отправится не одно дерево, а четыре, — посвятил в обстоятельства дела Виктор Ячменев. — Основное — высотой более 25 метров, 10‑метровое дерево‑"донор" для дополнительных веток, а также две пятиметровые елки".

Напомним, в этом году в ледовом городке Екатеринбурга впервые за четыре года установят живую ель. Последний раз это делали в 2018 году – тогда дерево доставили из Михайловского лесничества.

Областная газета Свердловской области

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