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Общество
7 декабря 2022, 18:09

Свердловский губернатор поручил отремонтировать детсады в Волчанске и селе Кировское

Евгений Куйвашев

Прием губернатора был приурочен к 21-летию со дня создания партии "Единая Россия". Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области, секретарь реготделения партии "Единая Россия" Евгений Куйвашев провел личный прием граждан. К главе Среднего Урала обратились, в частности, жители Волчанска и села Кировское Алапаевского района. Они рассказали, что дошкольным учреждениям в их населенных пунктах требуется ремонт.

По словам Яны Лисовской из Волчанска, в плохом состоянии находится здание детсада № 1 на улице Карпинского, которое построили в 1986 году. Внутренняя отделка помещения разрушилась, в негодность пришли теплые полы, требуется замена систем отопления и электроснабжения.

Губернатор дал поручение местным властям до 15 декабря направить проектно-сметную документацию на госэкспертизу, а затем — заявку в минфин региона на получение необходимых средств. Как отмечают в департаменте информполитики региона, проект реконструкции здания детского сада у администрации муниципалитета уже есть.

Обновленное учреждение должны открыть к 1 сентября 2024 года. А до этого времени всех воспитанников перераспределят в два других здания детсада № 1 — на улице Кольцевой и в переулке Школьном.

В селе Кировском в двухэтажном здании детского сада капремонт не проводился с 1985 года. Местная жительница Татьяна Абдразакова заявила, что несколько лет назад работы выполнили на втором этаже. А на первом, где находятся дети от 1,5 лет, до сих пор холодно. Необходима замена окон и полов. В этом случае Евгений Куйвашев распорядился выполнить ремонт до 30 июня 2023 года. Выделение средств на эти цели будет предусмотрено в бюджете.

Областная газета Свердловской области

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