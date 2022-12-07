В метро Екатеринбурга открылась тематическая фотовыставка ко Дню Героев Отечества

На станции "Площадь 1905 года" открылась первая часть экспозиции "Герои России. Свердловская область". Фото: предоставлено пресс-секретарем свердловского главка полиции Валерием Горелых

В пятницу, 9 декабря, в России будет отмечаться День Героев Отечества. В преддверии праздника сотрудники культурного центра свердловского главка МВД совместно с общественниками открыли на станции екатеринбургского метро "Площадь 1905 года" фотовыставку в честь Героев России и провели концерт.

На пилонах станции метро разместили 25 портретов свердловчан, которые были удостоены самой высокой награды — "Золотой звезды", с описанием их подвигов. На сегодняшний день в России проживает 584 Героя, 8 из которых — на Среднем Урале.

По словам пресс-секретаря ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, зрителями праздничной акции стали местные жители, оказавшиеся в тот момент в метро. Руководитель культурного центра главка полиции Светлана Фетюкова рассказала зрителям об истории учреждения высшей награды РФ, присваиваемой за заслуги перед государством и народом. В свою очередь творческий коллектив культурного центра спел пассажирам патриотические композиции, такие как "Россия — это мы!", "За тихой рекою", а также песни группы "Любэ".

Фото: предоставлено пресс-секретарем свердловского главка полиции Валерием Горелых

Фото: предоставлено пресс-секретарем свердловского главка полиции Валерием Горелых

"Поприветствовать горожан и рассказать о важности того, что сделали люди, изображенные на фотографиях, пришли директор екатеринбургской подземки Андрей Панаиотиди, а также обладатели высокого титула Игорь Родобольский и Сергей Евланов. В 2002 году Родобольский вступил в смертельную схватку с террористами на территории Ингушетии и вышел из нее победителем. А его коллега Евланов в 1993 году на границе Таджикистана и Афганистана, прикрывая своих боевых товарищей пулеметным огнем от банды наступавших душманов, получил ранение, но не позволил прорваться и завладеть погранзаставой. Вот такие мужественные люди живут среди нас", — рассказал полковник Горелых.

Подобные фотовыставки являются частью патриотического воспитания молодежи. Именно поэтому сотрудники МВД решили организовать акцию на станции метро, расположенной в самом центре городе, в месте, которое ежедневно посещают студенты и школьники.

В среду, 7 декабря, на станции "Площадь 1905 года" открылась только первая часть экспозиции, получившей название "Герои России. Свердловская область". Ознакомиться с ней можно будет до февраля 2023 года, после чего на станции разместят вторую часть экспозиции.