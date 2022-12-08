Главную новогоднюю ель Екатеринбурга доставили на площадь. Видео

У традиции установки главной новогодней елки в Екатеринбурге в этом году юбилей — 85 лет. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня ночью на площадь 1905 года доставили праздничную ель. Она станет главным украшением ледового городка.

Высота привезенной ели составляет почти 30 метров, а диаметр — около 8 метров. Отмечается, что часть "юбки" зимней красавицы привезли отдельно, чтобы использовать при монтаже, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

"Горожан главная новогодняя красавица встретит во всем своем великолепии. Ее украсят шатром гирлянд, а вокруг расположатся огромные ледяные подарки", — рассказали в мэрии.

Фото: Павел Ворожцов

Помимо елки, на площади 1905 года появятся ледовые фигуры, горки и лабиринт. Важными элементами оформления станут лесные звери, сверкающие друзы кристаллов и макет первой екатеринбургской крепости.

Поскольку тема этого года — 300-летие Екатеринбурга, входные арки будут украшены светящейся надписью "300 лет". К слову, праздничная площадка станет первым мероприятием в череде юбилейных проектов.

Напомним, ледовый городок откроется 30 декабря 2022 года и будет работать до 15 января 2023 года.

Фото: Павел Ворожцов

Ранее "Областная газета" писала, что выбранная ель выросла в 250 километрах от уральской столицы — в Шалинском районе. Помимо нее в областной центр должны были доставить 10‑метровое дерево‑"донор" для дополнительных веток, а также две пятиметровые елки.