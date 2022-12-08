С 2023 года медработники начнут получать дополнительные выплаты

В новом году ежемесячные доплаты начнут получать врачи, средний и младший медперсонал. Фото: Галина Соловьева

В России с 1 января работники здравоохранения начнут получать специальные ежемесячные надбавки. На эти цели в 2023 году предусмотрено 152,4 млрд рублей.

Соответствующее решение было принято Президентом РФ Владимиром Путиным по предложению кабмина. Выплатами предполагается охватить порядка 379 000 врачей, 725 000 среднего и более 65 000 младшего медицинского персонала. Размер доплат будет варьироваться от 4 500 до 18 500 рублей.

Больше всего — 18 500 рублей ежемесячно — начнут выплачивать врачам центральных районных и районных больниц. Врачи первичного звена будут получать надбавку в 14 500 рублей, а скорой медицинской помощи — 11 500 рублей.

Ежемесячная доплата для среднего медперсонала центральных районных и районных больниц составит 8 000 рублей. Для среднего медицинского персонала поликлиник, ФАПов, врачебных амбулаторий — 6 500 рублей. Для фельдшеров и медсестер скорой медпомощи — 7 000 рублей, младшего медперсонала центральных районных больниц первичного звена — 4 000 рублей.

Фельдшеры скорой медпомощи, принимающие вызовы, будут получать доплату 4 500 рублей.

Ранее стало известно, что в Свердловскую область поступит межбюджетный трансферт в размере 1,6 миллиарда рублей на повышение зарплат медицинских работников. Подробнее об этом читайте здесь.