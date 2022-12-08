Иностранцам в России запретили пользоваться услугами суррогатного материнства

Для россиян, состоящих в браке, пользоваться услугами суррогатного материнства можно будет как и прежде. Фото: Галина Соловьева

Депутаты Госдумы России приняли 8 декабря сразу во II и III чтениях закон, которым вводится запрет на пользование услугами суррогатного материнства в РФ для иностранцев. По словам председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, это позволит защитить российских детей.

"Суррогатное материнство для иностранцев запрещено. Это позволит предотвратить торговлю нашими детьми, защитить малышей от ситуаций, когда они попадают в однополые пары или становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы", — написал Вячеслав Володин у себя в telegram-канале.

При этом, согласно новому закону, для россиян, состоящих в браке, пользоваться услугами суррогатного материнства можно будет как и прежде. Запрет будет действовать, только если гражданин России зарегистрирован в браке с гражданином другой страны.

Как пояснили на сайте Госдумы, в случае заключения женщиной договора о суррогатном материнстве с потенциальными родителями или одинокой женщиной, ребенок приобретает гражданство РФ по рождению.