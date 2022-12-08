Вопросы решаются оперативно

Евгений Куйвашев в режиме реального времени дал обратную связь жителям свердловских территорий. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ в преддверии Нового года продолжает в онлайн-режиме проводить приемы граждан. Очередные мероприятия прошли 30 ноября и 7 декабря. Жители муниципалитетов смогли лично задать главе региона волнующие их вопросы – и сразу получали по ним обратную связь.Оперативно были приняты решения, касающиеся судьбы социальных проектов в восьми территориях области.

В ФАП – на пароме

Больше всего обращений поступило от жителей небольших населенных пунктов. Жительница деревни Приданниково Красноуфимского района Любовь Липина от лица односельчан обратилась к Евгению Куйвашеву с просьбой построить новую газовую котельную. Действующая работает в здании, построенном в 70-е, и ее оборудование сильно изношено.

– Котельная обогревает семь многоквартирных и 25 жилых домов, Дом культуры, школу на 325 мест и детский сад на 150 мест. Из-за износа оборудования в любой момент она может встать, решать вопрос надо быстро, – пояснил «ОГ» глава Приданниковского территориального отдела администрации района Виктор Ионов.

Евгений Куйвашев оперативно дал МинЖКХ соответствующее поручение. Новая газовая котельная появится у сельчан в следующем году.

В деревне Макуй Слободо-Туринского района в 2023-м появится долгожданный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Он здесь жизненно необходим. Ближайшее медучреждение находится за шесть километров, на другом берегу реки в селе Сладковском. Во время паводка, который случается в этих краях каждую весну, добраться до него проблематично. Мост через Туру подтапливает, и попасть в Сладковское можно только на пароме, а он ходит нечасто.

– Евгений Владимирович поручил областному Минздраву включить строительство и оснащение модульного ФАПа в программу следующего года, – пояснил глава муниципалитета Валерий Бедулев. – Земельный участок уже подобрали, фельдшер найден. Жители рады: для них это большое событие.

В поселке Привокзальный (ГО Верхотурский) в 2023 году появится зона отдыха со скамейками, фонарями и детскими площадками. Проект благоустройства общественной территории стоимостью более 30 миллионов рублей планировалось завершить в 2024 году. После обращения к губернатору жительницы поселка Елизаветы Стадник было решено: это сделают на год раньше.

А в селе Покровском Каменского района к следующей осени построят новый хоккейный корт. Об этом Евгения Куйвашева попросил местный житель Евгений Вешкурцев. Он рассказал, что в Покровском, где живет 3,3 тысячи человек, есть взрослая любительская хоккейная команда. Но играть ей негде – приходится ездить в соседние поселки Мартюш и Колчедан.

Земельный участок для корта уже найден – он разместится на территории местной школы, готова проектно-сметная документация.

По просьбе жителей ему присвоят имя их земляка, Дмитрия Дегтярёва, занимавшего пост министра АПК региона с 2016 по 2020 годы и помогавшего с проектом.

– Надеемся, что с появлением корта в селе появится и спортивная секция для детей, а их у нас более 700, – говорит пенсионерка Елизавета Белоусова.

Садикам – бассейн и теплый пол

А позавчера к Евгению Куйвашеву обратились жители Волчанска и села Кировское Алапаевского района. Их вопросы касались ремонта дошкольных учреждений.

В Волчанске в ремонте нуждается одно из трех зданий детского сада №1 с художественно-эстетическим уклоном на улице Карпинского.

– Здание построено в 1986 году. Внутренняя отделка помещения разрушилась, в негодность пришли теплые полы, требуется замена систем отопления и электроснабжения, – рассказала главе региона местная жительница Яна Лисовская.

Мечтают родители малышей и о том, что в садике, наконец, начнет работать бассейн. Как пояснил «ОГ» мэр Волчанска Александр Вервейн, он был построен, но его так и не ввели в эксплуатацию, так как к садику не были подведены сети горячего водоснабжения.

Сейчас техническая возможность для подключения появилась. Готов и проект общей реконструкции здания. Стоимость работ составляет больше ста миллионов рублей. По поручению губернатора муниципалитет до 15 декабря направит проектно-сметную документацию на госэкспертизу, а затем – заявку в региональный Минфин на получение средств. Работы планируют завершить к 1 сентября 2024 года, на время реконструкции детей переведут в другие здания детсада.

– Это отличная новость для нас. Надеюсь, что и воспитанники других садиков смогут посещать бассейн, – поделилась жительница Волчанска Ирина Юсупова.

Она добавляет, что это уже не первый случай, когда глава региона оперативно помогает волчанцам:

– Два года назад многодетная мама попросила губернатора помочь капитально отремонтировать детский сад № 4, куда ходит мой племянник. Вопрос уже решен.

Похожая ситуация – в селе Кировское Алапаевского района. Двухэтажное здание детского сада, куда ходит 37 детей, было построено в 1985 году. Как объяснила Евгению Куйвашеву музыкальный работник детсада Татьяна Абдразакова, выступавшая на приеме от лица родительской общественности села, несколько лет назад на втором этаже, где сейчас размещена старшая группа, был сделан ремонт. А на первом, у младшей группы для детей от 1,5 до 4 лет, до сих пор холодно, особенно зимой. Чтобы решить проблему, необходимо заменить восемь окон и покрытие пола.

Примерная стоимость работ составляет 1,95 миллиона рублей. Но в муниципалитете 23 детских сада и 17 школ. Своих ресурсов, чтобы оперативно решать такие проблемы, не хватает, сетует глава района Олег Булатов.

Губернатор дал поручение администрации района провести в детсаду ремонт до 30 июня следующего года. Средства в региональном бюджете на эти цели будут предусмотрены.

Поручил Евгений Куйвашев решить вопрос еще по двум «детским» проектам. В Кушве появится реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья – об этом давно мечтают родители «особенных» малышей – а их в Кушве, Красноуральске и Верхней Туре проживает более 400. В Дегтярске будет отремонтирована детская библиотека.