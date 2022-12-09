Свердловскую область ждут потепление и снегопады

В регионе будет снежно. Фото: Галина Соловьева

В ближайшие выходные жителей Свердловской области ждут снегопады. Вместе с ними в регион придет потепление.

"В выходные дни ожидаются снегопады (небольшие, умеренные), которые местами, особенно на севере региона, могут быть сильными. Температура воздуха в выходные дни повысится на 4-6 градусов", — сообщила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

По ее данным, осадки в виде снега также вероятны в начале и конце новой рабочей недели. При этом температура воздуха с 12 по 15 декабря будет на 2-3 градуса выше нормы: ночью -8...-14 °С, днем -4...-10 °С. На севере Среднего Урала традиционно погода ожидается более морозной: ночью -17...-22 °С, днем -12...-17 °С.

Ниже публикуем подробный прогноз погоды на 9, 10 и 11 декабря: