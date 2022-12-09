На Среднем Урале отмечается рост заболеваемости ОРВИ

Обезопасить себя от болезней можно, пройдя вакцинацию. Фото: Галина Соловьева

Острыми респираторными вирусными инфекциями за неделю заболели 43 тысячи свердловчан, что на 6 тысяч случаев больше, чем за предыдущую. При этом более 60 % из них — дети дошкольного и подросткового возраста.

"Особо обращает на себя внимание резкий подъем именно среди неорганизованных детей до трех лет, которые не посещают дошкольные учреждения и в принципе не имеют многочисленных контактов. Источником заболевания в этом случае становятся родители и другие родственники, которые не привиты и не соблюдают меры профилактики", — сообщил главный внештатный специалист минздрава Свердловской области по медпрофилактике Александр Харитонов.

Медработники призывают свердловчан сделать прививку против гриппа и обезопасить себя от тяжелых последствий заболевания, сформировав иммунитет до начала эпидемии.

График работы выездных пунктов вакцинации против COVID-19, гриппа и других инфекций в свердловских ТЦ: В Екатеринбурге ТРЦ "Гринвич" (ул. 8 Марта, 46) — 9 декабря до 18:00, 10 декабря с 10:00 до 16:00;

ТЦ "МЕГА" (ул. Металлургов, 87) — 9 декабря до 18:00, 10 декабря с 10:00 до 14:00;

ТЦ "Дирижабль" (ул. Академика Шварца, 17) — 9 декабря с 14:00 до 18:00, 10 декабря с 10:00 до 14:00;

ТРЦ "Кировский" (Сиреневый бульвар, 2а) — 9 декабря с 14:00 до 18:00, 10 декабря с 10:00 до 14:00;

ТРЦ "Veer Mall" (просп. Космонавтов, 108д) — 9 декабря с 15:00 до 18:00, 10 декабря с 10:00 до 14:00. В Ирбите Спортпавильон "Юность" (ул. Свердлова, 17а) — 13 декабря с 9:00 до 14:00;

Гостиница "Ница" (ул. Первомайская, 46) — 15 декабря с 9:00 до 14:00. В Сысерти ТЦ "Бажов" (ул. Коммуны, 37) — 15 декабря с 10:00 до 13:00. В п. Бисерть ТЦ "Магнит" (ул. Тимирязева, 26) — 10 декабря с 11:00 до 14:00.

При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС, напоминают в департаменте информполитики региона.

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