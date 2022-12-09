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Общество
9 декабря 2022, 13:31

Евгений Куйвашев: губернаторские елки смогут посетить дети мобилизованных

губернаторская елка

Губернаторские елки пройдут в резиденции главы региона. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области возобновят традицию проведения губернаторских елок, которая была прервана изза ковидных ограничений. Помимо талантливых ребят и детей из многодетных семей, в этот раз на праздник будут приглашены дети мобилизованных.

Об этом сообщил глава Среднего Урала Евгений Куйвашев во время прямой линии. 

"Елки будут организованы в резиденции губернатора. Будет более 40 представлений и подарки", — заявил губернатор. По его словам, информация о том, как попасть на праздник, размещена на сайтах муниципалитетов, областного правительства и министерства культуры.

На вопрос: "Приходилось ли вам примерять роль Деда Мороза?" — Евгений Куйвашев ответил, что подарки раздавать доводилось, а вот костюм сказочного волшебника не примерял. "Думаю, меня бы сразу узнали", — добавил он.

Глава региона поздравил всех с наступающим Новым годом и призвал верить в лучшее.

Областная газета Свердловской области

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