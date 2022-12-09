Юрий Аксенов: "В трудные для страны моменты у молодежи срабатывает наш общий код"

Юрий Аксенов заявил, что в сложные для страны времена молодежь сама себя мотивирует к службе. Фото: Павел Ворожцов

Новый военный комиссар Свердловской области Юрий Аксенов дал эксклюзивное интервью главреду "Областной газеты" Александру Лакедемонскому.

В ответ на вопрос: "Как лучше всего мотивировать призывников к службе?" — он заявил, что в сложные для страны времена молодежь сама себя мотивирует.

"Вот нашу молодежь ругают. Но в трудные для страны моменты у нее срабатывает наш общий код. Они забывают рэп и вспоминают наши военные патриотические песни. Поют все, независимо, служили или нет. Да вся страна становится сплоченнее. Как раз сейчас мы это наблюдаем. Почему так происходит — это наша военная тайна, которую все никак не разгадают", — отметил Аксенов.

Полный текст интервью — "В трудное для страны время наша молодежь вспоминает патриотические песни" — можно найти в пятничном номере "Областной газеты".

Добавим, Юрий Аксенов имеет звание полковника. Является выпускником Омского высшего общевойскового командного училища и Общевойсковой академии имени Фрунзе. Служил в Дальневосточном и Приволжско-Уральском военных округах. В 2015–2020 гг. занимал должность заместителя военного комиссара Свердловской области. В 2020 году был назначен военным комиссаром Республики Марий Эл.

Приказ о назначении главы свердловского военкомата подписал министр обороны РФ Сергей Шойгу. 22 ноября Аксенова представили губернатору Евгению Куйвашеву.