Герои России помогут в патриотическом воспитании свердловской молодежи

День Героев Отечества ежегодно отмечается 9 декабря. Фото: Павел Ворожцов

Вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов встретился со свердловскими Героями России — Сергеем Ворониным, Олегом Касковым и Игорем Родобольским. Они обсудили вопросы патриотического воспитания молодежи.

"Как сказал накануне Владимир Путин, в основании героизма лежит глубокое осознание чувства собственного долга, ратного, гражданского, профессионального, а также четкое внутреннее понимание, как строить свою жизнь, какие ценности отстаивать. <...> Крайне важно, чтобы ваши знания, память, которую вы несете, ваши ценности были переданы подрастающему поколению", — отметил Олег Чемезов.

В свою очередь герои подтвердили готовность продолжать работу по патриотическому воспитанию молодежи. Они предложили возродить курс начальной военной подготовки в школах, заявив о необходимости укомплектовать учреждения специалистами и оборудованием, в том числе для обучения оказанию первой медпомощи.

Фото: Павел Ворожцов

На встрече также было предложено усилить информирование семей мобилизованных о возможности получить психологическую помощь по номеру горячей линии проекта #МыВместе — 8 800 200‑34‑11.

Фото: Павел Ворожцов

Добавим, День Героев Отечества ежегодно отмечается 9 декабря. Завтра в честь праздника в Екатеринбурге пройдет патриотическая акция "Равнение на подвиг". В полдень у "Черного тюльпана" соберутся близкие погибших защитников Отечества, ветераны и студенты.