В России хотят запретить продажу энергетиков несовершеннолетним

В странах-производителях энергетиков, а также во многих европейских государствах их продажа подросткам запрещена или ограничена. Фото: Полина Зиновьева

Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства выступила против продажи энергетиков несовершеннолетним. Предложение было озвучено председателем комиссии Федором Лукьяновым на заседании Совета при Правительстве по вопросам попечительства в соцсфере.

В ходе выступления отец Федор заявил, что "имеющегося государственного регулирования распространения энергетиков недостаточно: массовая доступность этих веществ формирует представление о них как о безобидном явлении, не обладающем негативным эффектом". При этом энергетики далеко не безобидны.

По его словам, подростки часто смешивают энергетики с алкоголем. В свою очередь это может стать триггером для употребления психоактивных веществ, а также "детерминантным фактором для совершения правонарушений и преступлений".

Федор Лукьянов также подчеркнул, что продажа безалкогольных энергетиков ограничена в Швеции (употребление напитка разрешено с 15 лет), в Германии (с 16 лет), в Великобритании, Латвии, Литве, Польше, Эстонии и Республике Беларусь — с 18 лет, в США — с 21 года. А в Исландии они полностью находятся под запретом.

В официальном telegram-канале патриаршей комиссии уточнили, что запрет на реализацию энергетиков подросткам уже действует и в некоторых регионах России, в частности, в Орловской, Тамбовской областях и в Республике Татарстан.