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Общество
9 декабря 2022, 18:52

Евгений Куйвашев провел в Екатеринбурге встречу с руководителями дипмиссий

  Валерия Белякова
Встреча Евгения Куйвашева и представителей дипмиссий

Губернатор провел предновогоднюю встречу с представителями дипмиссий. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области встретился с руководителями дипломатических миссий дружественных России государств, аккредитованных в Екатеринбурге. На переговорах были подведены итоги работы по укреплению взаимного сотрудничества, сообщает департамент информационной политики региона.

На встрече присутствовали председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, представитель МИД России Александр Харлов.

Губернатор отметил, что 2022 год для Среднего Урала был богат на международные события. В регионе прошли масштабная Российско-Киргизская межправительственная конференция и выставка ИННОПРОМ, партнером которой стал Казахстан.

На межрегиональном уровне состоялся обмен официальными и деловыми делегациями с Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Таджикистаном, Турцией, Узбекистаном. Диалог поддерживается с Индией, Вьетнамом, Китаем, Монголией. К работе в регионе приступили новые Почетные консулы Белоруссии и Шри‑Ланки.

"В нашей работе мы исходим из принципов взаимного уважения и доверия. Именно поэтому торгово-экономические и гуманитарные связи с государствами, которые вы представляете, динамично развиваются. Благодарю вас всех за плодотворное сотрудничество", — отметил губернатор Евгений Куйвашев.

Представители зарубежных государств выразили интерес к реализации совместных проектов со Свердловской областью.

Напомним, ранее российский премьер Михаил Мишустин назвал Средний Урал одним из лидеров по объему товарооборота с Азербайджаном.

Областная газета Свердловской области

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