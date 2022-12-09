Вице-губернатор Олег Чемезов (на фото - слева), заместитель председателя ЗакСО Виктор Якимов (на фото - в центре) и председатель Общественной палаты региона Александр Левин перед заседанием. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области завершился VIII областной Антикоррупционный форум. Вчера состоялось его завершающее пленарное заседание, в котором приняли участие представители региональных общественных палат, некоммерческих организаций, руководители исполнительных органов власти и правоохранительных структур. Итогом их восьмидневной работы стали рекомендации, призванные активизировать борьбу с коррупцией.

На площадках VIII Антикоррупционного форума, который стартовал 1 декабря, состоялись десятки мероприятий – тематические площадки, круглые столы, конкурсы и семинары, на которых представители гражданского общества обсуждали актуальные меры противодействия преступлениям коррупционной направленности.

Форум завершил свою работу 9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией. Обращаясь к участникам итогового заседания, вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов отметил необходимость жесткого подхода в борьбе с коррупцией:

– Только хирургическим путем: вырезать и уничтожать! Огромную роль играет антикоррупционная программа Общественной палаты Свердловской области. Несколько десятков организаций принимает участие в реализации программы. Это важно. Чем больше людей будет присматривать за, что называется, чистотой процесса, тем меньше вариантов у тех исполнителей, которые злоупотребляют своими полномочиями, – отметил вице-губернатор.

Значительная часть выступлений всех шести секций Антикоррупционного форума касалась повышения эффективности общественного контроля. Участники заседаний называли его одним из главных направлений антикоррупционной деятельности институтов гражданского общества – наряду с правовым просвещением и антикоррупционной экспертизой.

Основным координирующим документом в сфере противодействия и профилактики коррупции для общественных институтов является программа совместных действий институтов гражданского общества по противодействию коррупции на территории Свердловской области «Общество против коррупции». Координатором программы выступает Общественная палата Свердловской области. Ее председатель Александр Левин, открывая пленарное заседание форума, отметил, что в обществе запрос на справедливость, на искоренение коррупции становится одним из приоритетных.

– Коррупция – это коррозия: появившись в одном месте, она угрожает поглотить это место целиком. С коррупцией надо бороться на постоянной основе, – подчеркнул Александр Левин.

Заместитель начальника отдела по противодействию коррупции Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области Иван Каргапольцев, выступая перед участниками форума, с сожалением отметил ежегодный рост среднего размера взятки в регионе. В 2022 году он составил уже 119,5 тысячи рублей. Всего же в этом году на территории Свердловской области зарегистрировано 245 преступлений коррупционной направленности. Ущерб составил более 430 миллионов рублей.

В резолюции, которую участники форума приняли в завершение пленарного заседания, была отмечена важность повышения правовой грамотности общества и привлечения к антикоррупционной деятельности общественных организаций. Органам государственной власти Свердловской области и органам местного самоуправления в числе прочего рекомендовано максимально переходить на цифровой формат предоставления услуг, чтобы исключить личный контакт заявителя и должностного лица.

Кстати Международный день борьбы с коррупцией (International Anti-Corruption Day) отмечается ежегодно 9 декабря по инициативе Организации Объединенных Наций. В этот день в 2003 году была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции. Документ предусматривает меры по предупреждению коррупции, наказанию виновных, а также механизмы международного сотрудничества в борьбе с ней.

Цитата «Установленный за последние два года ущерб от коррупционных преступлений в России составил более 100 млрд рублей. Только за девять месяцев этого года размер установленного ущерба от коррупционных преступлений составил 37,6 млрд рублей», – сказал 9 декабря в интервью ТАСС генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.