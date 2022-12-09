«Мы каждое обращение держим на контроле»

Большинство вопросов жителей региона, обратившихся на прямую линию, касались частичной мобилизации. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Традиционное общение губернатора со свердловчанами состоялось вчера, прямая трансляция велась в эфире Областного телевидения. Жители региона поднимали вопросы нехватки врачей в небольших территориях, газификации сел, благоустройства муниципалитетов. Но большая часть обращений касалась проблем, связанных с частичной мобилизацией. На все вопросы Евгений КУЙВАШЕВ отвечал исчерпывающе и сразу давал соответствующие поручения членам правительства области.

Частичная мобилизация

Вопросам, связанным с ней, была посвящена большая часть прямой линии. Ряд обращений содержал просьбу уточнить, какие региональные выплаты и льготы положены семьям мобилизованных. Евгений Куйвашев пояснил, что все прописано в соответствующем областном законе. Согласно документу каждой семье мобилизованного выделяется 20 тысяч рублей, плюс столько же – на каждого ребенка.

– Для детей дошкольного возраста организовано бесплатное горячее питание в детских садах. Обучающиеся в колледжах и учреждениях среднего профессионального образования могут получить компенсации на приобретение одежды. Если возникают какие-то вопросы, то нужно обращаться в администрацию городов или населенных пунктов либо в отделения соцзащиты – там помогут, – добавил глава региона.

Еще одним каналом для обращения семей мобилизованных является горячая линия, организованная аппаратом Уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой. Плюс работают волонтерские центры «Мы вместе», где помогут с решением самых разных проблем – поколоть дрова, посидеть с ребенком и так далее.

Также жителей области интересовал вопрос, подлежат ли мобилизации отцы троих детей. Обратившиеся на прямую линию отмечали, что сегодня в военных частях находятся сотни многодетных отцов со Среднего Урала, которым не удалось получить отсрочку.

– Действительно, в начале мобилизации была такая проблема, но в итоге она решена. Есть соответствующее распоряжение Генерального штаба Минобороны, и оно доведено до военкоматов. Теперь мобилизованных отцов, у которых трое детей, должны отправить домой, – пояснил Евгений Куйвашев.

О том, что для этого нужно, можно проконсультироваться со специалистами горячей линии, они подскажут, куда обратиться, чтобы подать документы на демобилизацию, напомнил губернатор. Причем сделать это можно, даже если человек находится в зоне СВО или в учебной части.

Поступали и довольно эмоциональные обращения.

– По телевизору много говорят о том, как все должно быть, а на деле происходит совсем не так. Военкоматы просто не смотрят, что есть документы на детей, что есть бронь. Просто садят человека в автобус без вещей, в одних спортивных штанах, и увозят. Говорят, в части разберутся, – возмутился один из жителей региона.

Губернатор признал, что перегибы на местах случались, особенно в начале мобилизации:

– Много было жалоб на военкомат Нижнего Тагила. После наших обращений, после обращения граждан на горячую линию мы с этим вопросом разобрались. Не сомневаюсь, что и новый (региональный – «ОГ») военком, который пришел работать недавно, тоже обратит внимание на эту проблему. Работа уже ведется. Составлен список сотрудников, имеющих бронь, которая по объективным и субъективным причинам не была предъявлена или не принималась военкомом. Их вернули домой, – рассказал Евгений Куйвашев (интервью с военным комиссаром Свердловской области Юрием Аксёновым читайте в № 227 «ОГ» от 09.12.2022 – Прим. ред.)

Вопрос о том, как быть одиноким родственникам мобилизованных, которые пока остаются в зоне специальной военной операции, поступил от жительницы Верхней Синячихи.

– Выплаты – это хорошо, наверное. Семьям мобилизованных, особенно пожилым родственникам, нужны обратно их сыновья – помочь по хозяйству, нарубить дров, сводить в больницу, купить продукты. Что делать одиноким пенсионерам? Что делать мамам, которые остались одни с младенцами и кредитами? – переживает женщина.

Прежде всего, отметил губернатор, надо обращаться в отделения соцзащиты, в администрации городов, в волонтерские центры и по телефону горячей линии:

– Мы каждое обращение держим на контроле, а особенно, если решение необходимо для решения жизненно важных вопросов… Понимаем, что ситуации непростые, люди испытывают стресс. Будем использовать все способы, чтобы поддержать их.

На вопрос матери мобилизованного месяц назад уральца, когда ее сын получит положенную зарплату, Евгений Куйвашев ответил, что это находится в ведении министерства обороны:

– Знаю, что деньги перечисляют каждый месяц с 10-го по 20-е число. В процессе частичной мобилизации некоторые сборные пункты не подали документы. Если выплат нет, нужно уточнить все вопросы, обратившись на горячую линию. Мы тоже участвуем. Еженедельно Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Георгиевна Мерзлякова готовит доклад о подобных случаях, по его итогам направляем запросы в соответствующие ведомства, начиная от военной прокуратуры и заканчивая министерством обороны. Многие вопросы уже удалось решить, что-то находится в стадии рассмотрения.

Другая, не менее важная проблема – как держать связь с мобилизованными. Глава региона отметил, что по понятным причинам у них не всегда есть возможность звонить регулярно, но в целом вопрос решаемый:

– Таких случаев немало, поэтому обращайтесь на горячую линию. Ее операторы, аппарат Уполномоченного по правам человека составляют списки родственников, кто не может связаться с мобилизованными, и передают их в воинские части с просьбой предоставить такую возможность.

За время прямого эфира Евгений Куйвашев ответил на несколько десятков вопросов свердловчан. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Транспорт, дороги, благоустройство

Это еще один блок вопросов, волнующих свердловчан. Жители региона поинтересовались, в частности, когда будет проведена реконструкция Полевского тракта. И получили исчерпывающий ответ.

– Трассу будут реконструировать уже в 2023 году. Там кое-где есть серьезные повреждения дорожного полотна. Я давал поручения, работы будут проводиться на двух участках, – отметил губернатор.

Спросили Евгения Куйвашева и о проекте запуска скоростных электричек на север области. «В этом году «Ласточки» успешно долетели до Качканара и Нижнего Тагила. «Когда они долетят и до Серова?» – задала видеовопрос губернатору Ирина Зябкина из Североуральска.

Как пояснил глава региона, в октябре «Ласточка» стала курсировать между Екатеринбургом и Красноуфимском. Но, добавил глава региона, для таких электричек необходимо модернизировать пути – класть вместо деревянных железобетонные шпалы, и такая работа ведется:

– Уже сегодня мы делаем пробные пуски «Ласточек» в Серов, это электричка выходного дня. В постоянном режиме мы запустим «Ласточку» в Серов в следующем году. Определяем конечную точку дислокации: это будут либо Бокситы, либо Карпинск, либо Волчанск.

Кроме того, Евгений Куйвашев пообещал выделить средства на реконструкцию плотины городского пруда в Нижнем Тагиле. Работы начнутся со следующего года. По словам главы региона, объект нужно не просто привести в порядок, а встроить в развивающийся туристический кластер:

– Уверен, мы сможем воплотить давнюю мечту тагильчан – превратить расположенный на пруду Демидовский завод в еще одну городскую достопримечательность. Любителей индустриального туризма и у нас в стране, и за рубежом – много. Думаю, Тагилу в этом плане есть, чем блеснуть, – отметил Евгений Куйвашев.

– Вместо Универсиады в России в будущем году пройдет Международный фестиваль университетского спорта. Будет ли в нем задействован Дворец водных видов спорта в Первоуральске? – поинтересовался один из жителей города. – И когда он откроется для горожан?

Евгений Куйвашев ответил, что в фестивале данный объект задействован не будет. Но к лету бассейн будет готов принять гостей.

– Мы обязательно там организуем соревнования очень высокого уровня, я такие поручения уже дал, – сказал губернатор. – Недавно побывал во дворце, там стало больше ванн для тренировок спортсменов, изменился фасад здания. Евгений Куйвашев отметил, что за последние годы город металлургов вообще изменился в лучшую сторону. Недавно там провели реконструкцию городской набережной и проспекта Ильича. Также в Первоуральске планируют обустроить центральный парк.

Еще одно сообщение из Нижнего Тагила, поступившее на прямую линию, было коллективным. Родителей детей, обучающихся в школе №90, беспокоят планы построить рядом с образовательным учреждением исправительный центр для осужденных.

– Хочу подчеркнуть, что строится не колония, а именно исправительный центр. Это две разных вещи, – объяснил Евгений Куйвашев. – Сюда направляются осужденные, которые уже встали на путь исправления, доказали, что они готовы к нормальной жизни. Более того, там будет дислоцироваться служба спецназа ГУФСИН. Это все будет находиться под серьезнейшим контролем.

Врачи для глубинки

Жительница Североуральска спросила губернатора, как решить вопрос дефицита кадров в сфере здравоохранения малых городов. По ее словам, в местной больнице не хватает специалистов, в городе, где проживает 36 тысяч человек, нет онколога.

– Решать этот вопрос нужно системно, в частности – ориентировать североуральских школьников на поступление в Уральский медицинский университет по целевому набору, – отметил Евгений Куйвашев. – Этот механизм работает, ежегодно муниципалитеты Свердловской области отправляют в медицинский вуз порядка 250 выпускников школ. Для ребят это возможность бесплатно получить высшее образование, для направивших их МО – гарантированная возможность получить необходимого специалиста.

– Мы уже достаточно много сделали, чтобы сократить общий дефицит врачей по нашему региону. И видим, что в ряде муниципалитетов эта проблема потихонечку сходит на нет. Но относительно обеспечения медицинскими кадрами больницы Североуральска – нам еще предстоит потрудиться. Дам поручение Министерству здравоохранения, чтобы усилили работу в этом направлении, – отметил губернатор.

Газификация

Лариса Митькина из деревни Большая Тавра Красноуфимского района спросила главу региона, когда район будет газифицирован. Евгений Куйвашев напомнил, что в регионе ведется большая работа по реализации объявленной президентом программы социальной газификации. И в большинстве случаев участие в ней того или иного населенного пункта зависит от желания самих его жителей.

– Половина населенных пунктов Красноуфимского района сегодня не обеспечена газом. Первое, что должно быть – это желание самих жителей. Для включения в программу надо просто проявить инициативу, собрать подписи, написать соответствующее заявление и обратиться в администрацию города, – объяснил губернатор.

Тем, кто переживает, что установка газоснабжающего оборудования будет дорого стоить, он посоветовал поискать себя в списках льготников.

– У нас огромный, хороший перечень льготников, которым мы компенсируем почти 75% стоимости газового оборудования. Обязательно возьму на заметку это обращение. Дам поручение коллегам из министерства жилищно-коммунального хозяйства, их руководителю, чтобы выехали на место и еще раз объяснили людям, что такая возможность есть, и она абсолютно не призрачная, – сказал Евгений Куйвашев.

Предновогоднее

Задавали уральцы губернатору и предпраздничные вопросы.

Один из них касался традиции проводить губернаторские елки, которая была прервана эпидемией коронавируса.

– Елки обязательно состоятся, а круг приглашенных на них гостей станет шире, – ответил Евгений Куйвашев. – Раньше они проводились для детей из малообеспеченных семей и детских домов, теперь к ним добавятся дети мобилизованных и добровольцев, ушедших в зону боевых действий.

Всего в резиденции губернатора запланировано около сорока представлений. Еще часть пройдет в цирке. Вся информация есть на сайтах муниципалитетов, областного правительства и министерства культуры.

– Доводилось ли вам примерять на себя роль Деда Мороза? – зачитал еще один вопрос ведущий прямой линии.

– Подарки раздавать приходилось, а костюм надевать – нет, меня бы все равно узнали, – улыбнулся губернатор. – Пользуясь случаем, хочу в преддверии праздника поздравить всех с наступающим Новым годом и пожелать, чтобы сбылось все, о чем мечтаем, чтобы верилось только в хорошее.

«Абсолютно правильное решение» Виктор Шептий, сенатор Российской Федерации: – Абсолютно правильно были приняты решения на территории Свердловской области. Представителям местных властей, общественным организациям следует сосредоточиться на помощи семьям мобилизованных в первую очередь. Потому что уже наводится порядок с выплатами, а семьи мобилизованных зачастую требуют самой деятельной соседской, товарищеской поддержки. Где-то недостроенный дом, где-то надо помочь с устройством ребенка в садик. Если мы таким вниманием и заботой охватим семьи наших ребят, которые являются настоящими воинами, настоящей нашей гордостью, это будет правильно. Александр Высокинский, сенатор Российской Федерации: – Я обратил внимание на вопрос сообщения между городами-спутниками и Екатеринбургом, который может решить кольцевая электричка. Сегодня она ходит с Сортировки до Керамики, а дальше должна будет пройти мимо Солнечного, района Академический и выйти на ВИЗ, где необходимо построить мост через пруд – тогда кольцо замкнется. К этому кольцу присоединятся все необходимые линии из Среднеуральска, Верхней Пышмы и Сысерти. Сергей Карякин, автогонщик, депутат Заксобрания Свердловской области: – Видя то количество программ, которые используются в нашем регионе для развития спорта, я бы оценил работу губернатора в этом направлении на отлично. Не говоря уже о больших спортивных мероприятиях. Чемпионат мира по футболу, подготовка к Всемирным студенческим играм – требовались огромные усилия свердловских властей, чтобы местом их проведения был выбран именно наш регион. Например, до мундиаля некоторые зарубежные спортсмены не знали, как выглядит флаг России, а после него даже жители Южной Америки запомнили, что есть не просто Свердловская область, а город Екатеринбург. Ирина Лёвина, директор Свердловского областного медицинского колледжа: – Инициативы правительства Свердловской области и лично губернатора Евгения Куйвашева в плане подготовки медицинских кадров я бы назвала очень серьезными и опережающими по сравнению с другими регионами. Программы «Земский доктор», «Земский фельдшер», субсидии, дополнительные меры поддержки – все это очень важно, актуально и вызывает большой интерес у других территорий. Еще одна важная инициатива, которую мне бы хотелось особо отметить, – подготовка специалистов со средним медицинским образованием по целевому набору, начавшаяся в этом году. Было принято 280 студентов, и это хороший вклад в решение проблемы кадрового дефицита.