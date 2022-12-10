Как будут формироваться будущие пенсии россиян

Информацию о пенсиях можно узнать в личном кабинете на портале госуслуг. Фото: Владимир Мартьянов

С 2023 года Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования будут объединены в единый государственный внебюджетный Социальный фонд России. Как граждане будут узнавать о своих будущих пенсиях, куда им предстоит обращаться и будет ли упрощен процесс уведомления о пенсионных накоплениях — рассказывает "Областная газета".

Автоматическое уведомление

Кабмин РФ предлагает с июля 2024 года автоматически сообщать клиентам негосударственных пенсионных фондов о сумме их накоплений, а также о том, как и когда их можно получить. Уведомлением должен заниматься Социальный фонд России.

Для автоматических уведомлений планируют использовать "Единую централизованную цифровую платформу в социальной сфере". Пока узнать о сумме будущей накопительной пенсии россияне могут, обратившись в отделение негосударственного фонда. Автоматически информацию о состоянии счетов получают только клиенты ПФР.

Где расскажут о будущей страховой пенсии

Помощником в получении информации о пенсионных выплатах станет портал госуслуг. В личном кабинете можно запросить отчет о накоплениях. Также с 2022 года "Госуслуги" уведомляют о пенсионных правах женщин с 40 лет и мужчин с 45 лет. В письмах указываются необходимый стаж (сколько еще нужно выработать до выхода на пенсию) и приблизительный размер выплат.

Кроме этого, рассчитать будущую пенсию можно через онлайн-калькулятор на сайте Пенсионного фонда (в будущем — Единого социального фонда России).

Как рассчитывается размер страховой пенсии

Страховая пенсия назначается, если человек достиг возраста, выработал стаж и набрал количество пенсионных баллов. С 2024 года обязательный стаж для назначения пенсии составит 15 лет, сообщает "Парламентская газета".

Если человек работал до 2002 года, то в расчет будут взяты все документально подтвержденные периоды. Самый простой способ — сохранить все записи в трудовой книжке. Если трудовая потерялась, придется запрашивать сведения на предприятиях и в компаниях, где трудился ранее человек.

С 2002 года для назначения пенсии в стаж будут включены годы, за которые в ПФР поступали страховые взносы. Декретный отпуск до полутора лет, служба в армии, время ухода за престарелыми или за инвалидами I группы, а также срок нахождения на учете в службе занятости тоже будут учитывать при расчете страховой пенсии.

В 2022 году для получения права на пенсию необходимо набрать минимум 23,4 пенсионного балла. Один балл в год равен минимальному размеру оплаты труда. Если зарплата составляет несколько МРОТ, то она принесет несколько баллов в год.

Напомним, ранее стало известно, что в Госдуму внесут законопроект о тринадцатойдополнительной страховой пенсии по старости.