Главред "Областной газеты" вошел в топ-100 влиятельных людей региона

Александр Лакедемонский занял 85 место рейтинга влиятельных персон Свердловской области. Фото: личная страница Александра Лакедемонского в соцсети "ВКонтакте"

Главный редактор "Областной газеты" Александр Лакедемонский вошел в топ‑100 влиятельных людей Свердловской области. Рейтинг составил "Бизнес Журнал. Урал".

Александр Лакедемонский занял 85 строчку рейтинга, уступив мэру Первоуральска Игорю Кабцу (84 место).

"Ежедневно в течение ближайшего месяца мы будем публиковать список персон, влияющих на жизнь в регионе. Основанием для включения кандидатуры в рейтинг стали результаты консультаций с экспертами в различных сферах", — пояснили критерии отбора в издании "Бизнес Журнал. Урал".

Главным редактором "Областной газеты" (официальный печатный орган Свердловской области, учредителем которого являются губернатор и Заксобрание региона. — Прим. ред.) Александр Лакедемонский стал в июне 2022 года.

Ранее журналист работал в деловых СМИ, таких как "Эксперт‑Урал", "Коммерсантъ‑Урал". До приглашения в "Областную газету" Александр Лакедемонский возглавлял издания ПАО "Россети Центр" и занимался координацией информационной политики энергетиков в регионах.