Главред "Областной газеты" вошел в топ-100 влиятельных людей региона

Главный редактор "Областной газеты" Александр Лакедемонский вошел в топ‑100 влиятельных людей Свердловской области. Рейтинг составил "Бизнес Журнал. Урал".
Александр Лакедемонский занял 85 строчку рейтинга, уступив мэру Первоуральска Игорю Кабцу (84 место).
"Ежедневно в течение ближайшего месяца мы будем публиковать список персон, влияющих на жизнь в регионе. Основанием для включения кандидатуры в рейтинг стали результаты консультаций с экспертами в различных сферах", — пояснили критерии отбора в издании "Бизнес Журнал. Урал".
Главным редактором "Областной газеты" (официальный печатный орган Свердловской области, учредителем которого являются губернатор и Заксобрание региона. — Прим. ред.) Александр Лакедемонский стал в июне 2022 года.
Ранее журналист работал в деловых СМИ, таких как "Эксперт‑Урал", "Коммерсантъ‑Урал". До приглашения в "Областную газету" Александр Лакедемонский возглавлял издания ПАО "Россети Центр" и занимался координацией информационной политики энергетиков в регионах.