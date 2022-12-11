Кабмин РФ выделил еще более 362 млн рублей на выплаты многодетным семьям

Пособия предоставляются семьям после рождения третьего или последующего ребенка и выплачиваются до тех пор, пока малышу не исполнится три года. Фото: Галина Соловьева

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 362,5 млн рублей на поддержку семей с детьми. Эти средства пойдут на ежемесячные пособия малообеспеченным семьям, в которых родился третий или последующий ребенок.

Сумма такой выплаты равна прожиточному минимуму на ребенка в конкретном регионе России и в среднем по стране составляет 14,5 тыс. рублей. Пособия предоставляются семьям после рождения третьего или последующего ребенка и выплачиваются до тех пор, пока малышу не исполнится три года.

Дополнительное финансирование выплат связано с уточнением числа получателей выплат в субъектах РФ, сообщается на сайте Правительства.

Напомним, что в ноябре Президент России Владимир Путин утвердил закон о едином пособии для семей с детьми, которое объединит в себе ряд уже действующих выплат, в том числе в связи с рождением и воспитанием ребенка. Выплаты будут охватывать около 10 млн получателей.