Свердловчанам рассказали, как и за какую цену приобрести живую новогоднюю елку

В Свердловской области метр хвойного дерева стоит 60 рублей. Фото: Павел Ворожцов

С 15 по 31 декабря на Среднем Урале можно будет самостоятельно срубить живое хвойное дерево на Новый год. Свердловчанам напомнили о порядке легального приобретения елей, ценах, а также штрафах за незаконную вырубку.

По словам замглавы свердловского минприроды — директора департамента лесного хозяйства Андрея Курьякова, процедура заготовки живой новогодней елки состоит из следующих пунктов:

необходимо обратиться с паспортом в ближайшее лесничество — на Среднем Урале их 30. Адреса и телефоны можно найти на официальном сайте минприроды Свердловской области;

в лесничестве следует заполнить заявление, в котором указывается высота хвойного дерева;

заключается договор купли-продажи;

клиент оплачивает стоимость дерева через банк;

на следующий день после заявления назначается дата, когда покупатель может приехать в лес, выбрать ель и срубить ее.

В Свердловской области метр хвойного дерева стоит 60 рублей, 2 метра — 120 рублей, 3 метра — 180 рублей, 4 метра — 250 рублей, более 4 метров — 300 рублей.

Как отметил начальник департамента лесного хозяйства по УрФО Олег Сандаков, несмотря на то, что покупка деревьев все еще популярна у уральцев, с каждым годом число желающих поставить на Новый год живую ель уменьшается.

"В прошлом году на законных основаниях на землях лесничества уральцы приобрели 21 920 новогодних деревьев. Наибольшая часть, около 14 тысяч, приходится на Свердловскую область. Год от года эта цифра снижается. Для сравнения: в 2020 году в УрФО легально было срублено около 22,6 тысячи елей, пихт и сосен, в 2019 году — около 30 тысяч", — рассказал Олег Сандаков на пресс-конференции.

Также он напомнил, что сейчас административные штрафы для "новогодних дровосеков" составляют от 3 до 4 тысяч рублей для граждан, от 20 до 40 тысяч рублей для должностных лиц, от 200 до 300 тысяч рублей для юридических лиц. Также нарушитель обязан возместить ущерб, причиненный лесному фонду. При этом если ущерб свыше 5 тысяч рублей, наступает уголовная ответственность.

Кроме того, участники пресс-конференции подчеркнули, что после праздников елки не обязательно выбрасывать.

"Если вы сделали выбор в пользу живого новогоднего дерева, следует помнить, что они могут быть кому-то полезны. Часто деревья после новогодних праздников принимают зоопарки. Во многих уральских городах организуют пункты приема елок, а в некоторых населенных пунктах будет ездить специальный автомобиль для сбора новогодних деревьев", — добавил Олег Сандаков.