Больше не затерянный мир

На ивдельской набережной обустроено несколько смотровых площадок, откуда открывается вид на реку. Фото: Павел Ворожцов

В Ивделе реализован крупнейший за последние пять лет инфраструктурный проект – благоустройство набережной. В создание комфортной прогулочной зоны для горожан протяженностью более километра вложены федеральные средства. Как выяснила «ОГ», в последние десятилетия руководству самого северного свердловского города удалось сломать устоявшийся еще с советских времен стереотип, что Ивдель – суровый край зон и тайги. Сегодня это динамично развивающаяся территория, куда заходят крупные российские компании и которую все чаще выбирает для работы и жизни молодежь.

Дорога от Екатеринбурга до Ивделя на машине занимает шесть с половиной часов. Но город того стоит. Компактный и уютный, на берегах одноименной реки, в окружении гор, он сразу впечатляет. Ивдель словно собран из конструктора Lego – здания с остроконечными крышами, облицованные ярко-красной и зеленой плиткой, смотрятся очень эффектно на фоне таежного леса и снега. Дома, учреждения, магазины, кафе – все здесь расположено очень близко друг к другу; улочки – небольшие, но чистые. Наособицу, пожалуй, находятся только два объекта: местный историко-культурный музей, базирующийся в деревянном особняке первой половины XIX века – этакой резной шкатулочке, и широкий, железобетонный речной мост, отделяющий территорию основной застройки от частного сектора.

В остальном же Ивдель производит впечатление уютного и тихого микромира, но отнюдь не затерянного. В самом северном свердловском городе, несмотря на удаленность от областного центра, тоже кипит жизнь. Ивдельчане, слегка смущающиеся от непривычного внимания прессы, признаются: живя в 520 километрах от областного центра, они научились радоваться даже самым маленьким достижениям. «Лучше небольшие, но добрые дела сейчас, чем грандиозные планы, но с неопределенной перспективой», – говорят они.

Акцент на социалку

В этом году в Ивдельском городском округе сразу в нескольких образовательных учреждениях прошли ремонты. В школе № 7, к примеру, был отремонтирован спортзал. Вокруг здания наконец-то спилили старые тополя и заменили ограждение.

В школе № 1 заработал образовательный центр «Точка роста»: под него отдали четыре класса, в которых отремонтировали инженерные сети, установили новую мебель и оборудование. А в структурном подразделении образовательного учреждения – в микрорайоне Ивдель-1 – поставили новые окна, перекрыли кровлю над спортзалом и библиотекой.

– Мы очень боялись, что филиал первой школы у нас закроют, – рассказала жительница микрорайона Наталья Алексеева. – Двухэтажное здание нужно содержать, а учеников немного – только с первого по четвертый класс. Когда увидели, что в здании прошел ремонт, на душе стало спокойнее: если средства вкладываются, значит, школа будет жить, и нам не придется возить детей на учебу далеко от дома.

В школе поселка Оус тоже открылась «Точка роста», а в поселке Полуночном – новый хоккейный корт и детская площадка. Уже есть планы на следующий год: построить стадион у школы № 2 в микрорайоне Ивдель-4, пополнить оргтехникой муниципальные библиотеки, разработать проект капремонта отопительной системы в Детской школе искусств.

– Школе ремонт остро необходим, последний раз он проводился 15 лет назад и только в центральной части здания, – говорит ее директор Елена Утарбаева. – А ведь количество детей, посещающих школу, растет постоянно – им нужны комфортные условия для занятий. Вкладываясь в такие проекты, мы инвестируем в будущее нашего округа, что очень важно.

Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, освященная в 2015 году, – один из шедевров уральского деревянного зодчества. Фото: фотобанк "Лори"

От мостов до лампочек

В Ивделе решается проблема аварийного жилья. Осенью этого года в городе начали строить пятиэтажный дом по улице Механошина. К концу 2023 года его планируется сдать «под ключ». В новые квартиры переедут 40 семей, чье жилье было признано аварийным до января 2017 года. В результате муниципальный реестр аварийного жилья, датированный этим сроком, будет полностью ликвидирован.

Инфраструктура округа постепенно развивается. В этом году по многочисленным просьбам жителей началось восстановление речных мостов к поселкам Бурмантово и Маслово. Переправы находились в аварийном состоянии, люди передвигались по ним с риском для жизни. На первом этапе у мостов заменили самые прогнившие деревянные элементы, чтобы обезопасить население. В 2023 году запланирован второй, завершающий этап работ – на мостах будет новый настил.

– В Маслово у меня живут родственники, по мосту они добираются домой через реку Сосьву, – поделилась жительница Ивделя Анастасия Маркова. - Он большой, почти 70 метров, еще и подвесной, а никто его не чинил лет 30 точно. Идешь по нему – доски скрипят, того и гляди вниз упадешь, а другого способа переправиться нет. Когда родня про ремонт узнала, не поверила сначала. Думала, соседи сочиняют.

В муниципалитете идет поэтапная замена уличных светильников: 160 новых светодиодных ламп уже освещают территорию, еще 130 зажгутся в ближайшее время. В общей сложности мэрия планирует поменять более 800 светильников. Все будет зависеть от возможностей бюджета, говорят в администрации.

Крупнейший проект округа – реконструкция городской набережной. Его общая стоимость составляет более 80 млн рублей. Работы начались в 2021 году, а завершились в ноябре 2022-го. Строителям пришлось вбивать сваи и возводить подпорную стенку, чтобы берег реки Ивдель, протекающей через город, не расползался. Летом возникли сложности: когда уровень воды резко поднялся, строительные участки несколько раз подтапливало, но в итоге подрядчики с задачей справились. Теперь у Ивделя есть прогулочная зона протяженностью более километра – с детской и спортивной площадками, беседкой-ротондой, дорожками и скамейками.

– Жители поначалу интересовались, зачем в набережную вкладываются такие большие средства, – рассказала председатель муниципальной думы Татьяна Кузьмина. – Ведь забот у округа много, можно было бы направить их на решение более насущных вопросов. Но когда мы объяснили, что деньги выделены нам по федеральному проекту «Жилье и городская среда» под конкретный проект, то вопрос был снят. Сейчас набережная стала одним из самых востребованных мест в городе – там постоянно играют дети, гуляют мамочки с колясками, пенсионеры.

С кованого мостика на набережной летом можно спуститься к реке, а зимой к новогодним каникулам его украшают гирляндами. Фото: фотобанк "Лори"

Лучше синица в руках

По набережной мы прошлись вместе с главой Ивдельского ГО Владимиром Михелем. Он рассказал, что в округе сейчас проживает почти 21 тысяча человек. В последнее время отток населения в муниципалитете фиксируется на отметке 200–250 человек в год, хотя еще пять лет назад этот показатель был на порядок больше.

По словам главы, это связано с тем, что сложившийся в советское время стереотип – Ивдель – это только зоны – себя изжил. Если раньше в городе располагалось более десятка исправительных учреждений, и городскую инфраструктуру в основном создавали заключенные, то сейчас таких учреждений осталось всего три, и они не определяют жизнь округа. Градообразующим предприятием муниципалитета стало ЛПУ МГ «Газпром трансгаз Югорск», где работают 690 человек. Кроме того, в муниципалитет зашли медеплавильный комбинат «Святогор» (входит в УГМК) и золотодобывающая компания «Полиметалл». Они предоставляют рабочие места ивдельчанам и вкладывают средства в развитие округа.

– В Ивдель поехала молодежь, в том числе из других регионов – Ростовской, Волгоградской областей. Это, в первую очередь, газовики, работающие в местном подразделении «Газпром трансгаз Югорск». Они живут в общежитии, где очень хорошие условия. Потом остаются в городе, создают семьи. Таких примеров много, – говорит мэр.

Те, кто говорят, что в округе нет работы, неправы, добавляет глава.

– В том же ЛПУ сейчас открыты 95 вакансий, из них порядка 40 – для квалифицированных специалистов с зарплатой от 70 до 100 тысяч рублей. Есть вакансии в исправительных учреждениях. Даже в администрацию требуются сотрудники – специалисты по вопросам ЖКХ, экономисты. Если человеку действительно нужна работа, он ее найдет, – рассказывает он.

Владимир Михель не скрывает: при достаточно скромном муниципальном бюджете в размере чуть больше миллиарда рублей поддержка предприятий очень важна. Областное правительство тоже поддерживает округ, ежегодно увеличивая расходные полномочия территории, на суммы от 40 до 80 млн рублей. Регулярно в муниципалитет приезжает и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

– Мы стараемся смотреть на жизнь реально и планировать работу исходя из наших возможностей. Сторонником масштабных проектов я не являюсь – на них нужны большие средства, которые нам не найти. Гораздо важнее, когда реализуются проекты помельче, которые очень нужны жителям здесь и сейчас. Этим путем и движемся, – резюмирует глава.

Владимир Михель в своем рабочем кабинете показывает на карте округа, где планируется восстановить уличное освещение. Фото: Павел Ворожцов

Наболело По словам ивдельчан, самой острой проблемой муниципалитета является нехватка медицинских кадров. На сегодняшний день большинство врачей, работающих в округе – это приезжие специалисты, которые ведут приемы по нескольку дней, а потом возвращаются на основное место работы. Несмотря на то что в округе много детей, в горбольнице нет постоянно работающих педиатров, и ребятишек приходится возить в Североуральск, Краснотурьинск и даже Югорск (ХМАО). Ивдельские власти готовы предоставить служебные квартиры медикам и выплатить подъемные в сумме один миллион рублей каждому, но вопрос не решается. Основная причина, как пояснили жители – плачевное состояние помещений больницы, в особенности хирургического отделения. Недавно на проблему обратил внимание губернатор и поручил выделить средства на ремонт медучреждения из областного бюджета. Но, как выяснила «ОГ», руководство больницы не смогло своевременно организовать и провести конкурсные процедуры по выбору подрядчика. И такое происходит не впервые. На контакт с мэрией главврач больницы не идет, ссылаясь на то, что учреждение подконтрольно областному минздраву. Журналистам происходящее он тоже не комментирует. «ОГ» проинформировала о ситуации министерство здравоохранения Свердловской области. Вот что сообщили в ведомстве: – В 2019 году Ивдельской ЦГБ была выделена субсидия на капитальный ремонт третьего этажа в главном корпусе в сумме 6,8 млн рублей. В 2022 году проектно-сметная документация была скорректирована, так как оборудование, учтенное в ней в 2019 году, устарело. Это повлекло увеличение суммы на капитальный ремонт на 2,8 млн рублей. В ноябре 2022 года согласовано использование 0,7 млн рублей за счет средств государственного задания 2021 года. Заявка на выделение дополнительных средств в сумме 2,1 млн рублей будет рассмотрена медико-экономической комиссией минздрава Свердловской области в I квартале 2023 года.