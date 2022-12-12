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Общество
12 декабря 2022, 15:56

Правительство РФ дополнительно выделило 3,3 млрд рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет

Правительство

Необходимость допфинансирования связана с уточнением числа получателей выплат в субъектах РФ. Фото: сайт Правительства РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам 3,3 млрд рублей для ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет включительно в малообеспеченных семьях. Необходимость допфинансирования связана с уточнением числа получателей в субъектах РФ.

Выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет были введены Президентом РФ Владимиром Путиным в 2020 году. Размер таких пособий в зависимости от доходов семьи может достигать 50, 75 или 100% от прожиточного минимума на ребенка в регионе — это от 6 до 13,5 тыс. рублей.

"Для детей мы создаем целостную систему помощи по всей стране, чтобы ей могли воспользоваться родители ребят всех возрастов, а также будущие мамы. И с 1 января вводится единое пособие, которое объединит действующие выплаты на детей и беременным женщинам", — отмечал ранее Михаил Мишустин.

На сайте кабмина напоминают, что оформить такие выплаты можно, подав электронное заявление на портале Госуслуг, либо при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты.

Напомним, накануне Правительство РФ выделило 362,5 млн рублей на поддержку семей с детьми. Эти средства пойдут на ежемесячные пособия малообеспеченным семьям, в которых родился третий или последующий ребенок.

Областная газета Свердловской области

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