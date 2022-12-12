Игорь Родобольский рассказал уральским студентам о том, что значит быть Героем России

Игорь Родобольский рассказал, что в качестве летчика-снайпера участвовал в войне в Афганистане, где совершил порядка 200 боевых вылетов. Фото: ЦОС УИУ РАНХиГС

Герой России, полковник Военно-воздушных сил Игорь Олегович Родобольский встретился со студентами Уральского института управления — филиала РАНХиГС. Почетный гость рассказал о том, что привело его на службу в ВВС, о своих подвигах и поделился опытом участия в боевых действиях.

Встреча состоялась 9 декабря, в День Героев Отечества. Игорь Родобольский рассказал, что в качестве летчика-снайпера участвовал в войне в Афганистане, где совершил порядка 200 боевых вылетов. Нередко его задачей было спасение раненых, а также попавших во вражеское окружение солдат. С некоторыми из них Игорь Родобольский поддерживает дружеские отношения до сих пор.

"Оказаться на территории противника — это всегда риск потерять жизнь, и это страшно, но мы поддерживали в себе чувство смелости и отваги. Во-первых, потому что были оснащены хорошей техникой, имели отличное оружие и были защищены броней, а во-вторых, потому что мы — единственное спасение для молодых ребят. Поэтому летели, забирали их и возвращались обратно", — рассказал Герой России.

Студенты спросили у Игоря Родобольского о его отношении к понятиям "жизнь", "смерть", "враг", "друг", "ответственность", "долг", а также о выборе профессии. Почетный гость рассказал, что свое призвание он нашел случайно. В школе Игорь Родобольский увлекался химией, затем в нем проснулась любовь к музыке — он создал с друзьями свою группу, однако отец посоветовал ему пойти учиться на пилота вертолета, чтобы срок обучения пошел в зачет армейской службы.

"Я подумал, что отец прав — это хороший шанс побыстрее закрыть тему армии. Ведь я мечтал стать музыкантом. Но кто бы мог тогда подумать, что, когда однажды я поднимусь на вертолете над землей и увижу, насколько она, наша родная земля, прекрасна, то влюблюсь в возможность наслаждаться этим зрелищем снова и снова. Затем было Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков. И моя армия растянулась на всю жизнь", — поделился Герой России.

Как отметили в пресс-службе Уральского института управления — филиала РАНХиГС, Игорь Родобольский выполнял также и миротворческие функции, в том числе в рамках миссии ООН в Камбодже.