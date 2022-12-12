Глава Екатеринбурга дал старт конкурсу новогоднего оформления города

Принять участие могут как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели Екатеринбурга. Фото: Павел Ворожцов

Мэр уральской столицы Алексей Орлов подписал постановление о проведении конкурса "Новогодний Екатеринбург — 2023", в рамках которого местные компании будут состязаться в мастерстве праздничного украшения зданий. Всего предусмотрено 29 номинаций.

Принять участие могут как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели Екатеринбурга. Нужно украсить в новогоднем стиле фасад здания, витрину, входную группу или придомовую территорию, где располагается компания.

Участники должны указать наименование юридического лица, фактический адрес, название компании и ее специализацию, номер телефона, контактное лицо, адрес электронной почты и веб-сайта. Кроме того, необходимо приложить разрешение на обработку персональных данных и фотографии оформленного объекта с разрешением не менее 300 dpi в формате JPEG без обработки с помощью редакторов. Также должна быть указана номинация, на победу в которой претендует участник. Заявки принимаются до 30 декабря 2022 года.

На первом этапе конкурса, который продлится до 13 января, экспертная комиссия отберет компании с самым интересным праздничным оформлением. Второй этап продлится до 20 января, по его итогам жюри выберет победителей, сообщается на сайте администрации Екатеринбурга.

Полный список номинаций: