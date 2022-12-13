Росавиация продлила ограничения полетов в 11 аэропортов страны

Росавиация продлила режим ограничения полетов до 21 декабря. Фото: Павел Ворожцов

Федеральное агентство воздушного транспорта продлило временный запрет на полеты в 11 российских аэропортов, информация опубликована на сайте Росавиации.

Ограничения действуют до 21 декабря 2022 года. Под запрет попали аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростов-на-Дону, Симферополя и Элисты. Другие воздушные гавани работают в обычном режиме.

Авиакомпаниям рекомендовано использовать альтернативные маршруты для перевозки пассажиров через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ранее, ограничения на полеты в аэропорты южной и центральной частей России были продлены до 15 декабря.