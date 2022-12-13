Область на карте

Фото: «Режевская весть»

Алапаевцы в гостях у ЯКУБОВИЧА, сирень против шума и «частно-жительское партнерство» – «ОГ» рассказывает о самых интересных событиях из жизни свердловских муниципалитетов.

Верхняя Пышма

В городе придумали развивать дворовой спорт по «частно-жительскому» партнерству.

Как пишет новостной паблик «Верхняя Пышма и Среднеуральск ОНЛАЙН», идея проекта принадлежит дворовому футбольному клубу «Спартак». Несколько заведений, которые предоставляют услуги населению, согласились перечислять часть средств от оплаты той или иной услуги на развитие дворового футбола. Для этого посетитель должен произнести кодовое слово – «Спартак». Взамен предпринимателям предлагается информационная поддержка. Первым партнером клуба стала местная парикмахерская. Сейчас спартаковцы копят на раздевалку, которую хотят установить около своей дворовой футбольной площадки. В далекоидущих планах – строительство своего стадиона и ФОКа.

Черемисское (Режевской ГО)

В селе открыли обновленный Дом культуры.

Как сообщает «Режевская весть», в здании провели капитальный ремонт – смонтировали систему автономного электроотопления, заменили окна, отремонтировали зрительный и танцевальный залы, кабинеты для кружков, для посетителей организовали зоны отдыха. Для удобства артистов была переоборудована сцена. Работы профинансировало местное предприятие, выделив на них три миллиона рублей. На открытии выступили самодеятельные артисты из Режа, сёл Черемисское и Останино и поселка Озёрный.

Фото: «Режевская весть»

Первоуральск

В городе на гостевом маршруте высадили сирень и сосну.

Как пишут «Городские вести», 118 сосен и 104 куста сирени появились на въезде в город, в микрорайоне Талица. Холодное время года выбрали неслучайно: по словам специалистов, деревья лучше сажать именно в последние дни осени и зимой, когда они пребывают в спящем состоянии. Все саженцы – трехлетние, не меньше трех метров высотой. Каждое дерево и куст снабжены специальной биркой с указанием сорта, степени морозостойкости и приживаемости. Предполагается, что деревья будут радовать глаз гостей Первоуральска и защищать соседние дома от шума, идущего с трассы, выхлопных газов и пыли.

Фото: Пресс-служба администрации Первоуральска

Красносоколье (Красноуфимский район)

В самом западном населенном пункте Свердловской области начали возводить новый храм.

Как сообщает паблик «В Красноуфимском районе», в селе живет меньше 100 человек. Старую деревянную церковь, построенную в 1788 году усилиями прихожан, в 30-е годы прошлого века отдали под клуб, затем – под птичник и склад для удобрений, а в 1966 году здание снесли. Три года назад на месте разрушенной церкви жители решили построить храм-часовню, средства на него собирали всем миром. Фундамент здания уже готов, сейчас строители укладывают бревенчатые стены.

Фото: Из архива Олега Ряписова

Алапаевск

Житель города Артем КОННИК спел в шоу на Первом канале.

Как рассказала «Алапаевская газета», свердловчанин принимал участие в передаче «Поле чудес». На телешоу он со своими друзьями исполнил песню собственного сочинения в жанре рок и вручил подарки ведущему Леониду Якубовичу – картину и корзину с продукцией местного предприятия. Алапаевец дошел до финала и стал победителем, получив в подарок бытовую технику.

Красный (ГО Верхняя Пышма)

В поселке после ремонта открыли отделение почтовой связи.

Как пишет портал «ГрифонИнфо», ремонт почты проводился в рамках федеральной программы. Его открытия ждал весь поселок – почти пять тысяч человек. Пока отделение было закрыто на ремонт, жители ездили за письмами и бандеролями в Балтым. Как рассказал глава поселка Никита Демиденко, обновленное отделениевостребовано у посетителей. Пожилые люди больше всего довольны тем, что теперь им есть где присесть в ожидании очереди.