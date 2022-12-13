«Идет мощная поддержка всех добровольческих инициатив»

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В 2022 году социально ориентированные некоммерческие организации (СОНКО) получили из бюджета региона финансовую помощь в размере более 208 миллионов рублей, что на треть больше уровня прошлого года. Такую цифру озвучила в ходе встречи с представителями СОНКО исполняющая обязанности министра экономики и территориального развития Свердловской области Татьяна ГЛАДКОВА. Мероприятие прошло в рамках организованного региональной общественной палатой форума, посвященного поддержке общественных организаций на Среднем Урале.

По итогам 9 месяцев 2022 года поддержка за счет средств областного бюджета была оказана 167 СОНКО, рассказала Татьяна Гладкова. Средства выделяются по итогам конкурсов. Участвующие в них организации должны доказать, что смогут правильно распорядиться деньгами. В частности, одним из обязательных условий является наличие опыта предоставления социальных услуг не менее года. Такая процедура мотивирует общественные организации совершенствовать свою работу. Особенно учитывая, что соискателей субсидий в разы больше, чем тех, кто их получает.

- Некоммерческий сектор Свердловской области обладает уникальным опытом и компетенциями, в том числе и в предоставлении услуг в социальной сфере. Важнейшими направлениями являются поддержка семей с детьми, отдельных категорий населения, которые нуждаются в особой защите: это ветераны, инвалиды, люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Особую значимость сегодня приобретает также поддержка волонтерства и добровольчества. И это далеко не полный перечень сфер, в которых работают СОНКО, – отметила Татьяна Гладкова, отвечая на вопрос корреспондента «ОГ».

Исключительно финансовыми средствами поддержка некоммерческих организаций не ограничивается, добавила она:

- Есть еще имущественная, информационная и консультационная, а также поддержка в сфере занятости. Так, в 2021 году в безвозмездное пользование 21 СОНКО было передано государственное казенное имущество. Еще 360 организаций получили имущественную поддержку на уровне муниципалитетов – в большинстве случаев это аренда по льготным ставкам.

Одним из получателей помощи от региона стало Свердловское общественное движение инвалидов «Доступная Среда Всем». За победу в конкурсной категории «Урал без границ» ему было выделено из бюджета области 1,2 млн рублей.

- Мы предоставляем правовую помощь семьям с детьми-инвалидами. Благодаря победе в конкурсе у нас получилось расширить сферу деятельности – средства были направлены на организацию экскурсий в Екатеринбург 110 семей, проживающих в отдаленных уголках региона, – делится руководитель организации Ольга Небесная. – Нам помогают и частные организации: предоставляют бесплатный транспорт, льготное посещение музеев и тому подобное. Но хотелось бы системной финансовой поддержки, благодаря которой мы, надеюсь, сможем продолжить реализацию туристической программы.

В Свердловской области зримо реализуется задача по развитию некоммерческого сектора. У нас работает более четырех тысяч социально ориентированных НКО, в них трудится 17 тысяч человек. Это создает конкурентную среду, – заявил на площадке форума заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Свердловская региональная общественная детская организация «Каравелла» в 2022 году на реализацию образовательных программ получила только от Министерства образования и молодежной политики 1,6 млн рублей. Ее руководитель Лариса Крапивина рассказала, что чувствует постоянную поддержку со стороны региональных властей.

«Каравелла» получает помощь со всех сторон – и от государства, и от частных лиц. Мне кажется, всплеск гражданской активности связан со вполне конкретными шагами, которые делают президент и правительство. Идет мощная поддержка всех добровольческих инициатив! – рассказала Лариса Крапивина.

Около 3 млн рублей на установку вольеров и стерилизацию собак получили из регионального бюджета в конце года благотворительные фонды «Зоозащита» из Екатеринбурга, «Ковчег плюс» из Лесного и «Подари свою заботу» из Березовского. Кроме этого, они примут на содержание агрессивных или больных животных, которые не могут быть возвращены в прежние места обитания.

«»Зоозащита» получила 313 тыс. рублей. Учитывая, что годовой бюджет организации чуть больше миллиона, сумма субсидии для нас значительная, – объясняет грант-менеджер благотворительного фонда «Зоозащита» Наталия Ильиных. – В нашей области проблему бездомных животных решают именно зоозащитные организации – всего их в регионе около полутора десятков. Мы забираем с улиц травмированных собак, побитых щенков. Сегодня остается еще одна проблема – у «Зоозащиты», как и у большинства коллег, нет земли для строительства приютов и вольеров. Надеемся, она будет решена.

Также руководитель «Зоозащиты» предложила расширить список видов деятельности, на которые защитники животных могли бы получать средства из регионального бюджета. Для организации приютов, например, необходимы не только вольеры, но и другие хозяйственные постройки, а также заборы. Выделение денег на эти цели пока не предусмотрено.

Президентские гранты Областные субсидии – лишь часть материальной поддержки НКО. Татьяна Гладкова сообщила, что в регионе организована работа по привлечению средств из различных целевых федеральных фондов. Так, в 2022 году некоммерческие организации региона получили от Фонда президентских грантов (ФПГ) 228 миллионов рублей на реализацию 110 социально значимых проектов. Фонд работает с 2017 года, заявки принимаются два раза в год. На первый конкурс 2023 года свердловчанами подано 272 заявки на сумму 1,8 миллиарда рублей. По количеству предложенных инициатив Средний Урал вошел в десятку регионов-лидеров. Как сообщили в областном министерстве экономики и территориального развития, самое большое количество заявок – 45 проектов на сумму 109,3 миллиона рублей – подано по направлению социальной поддержки. Победители будут названы в январе. Фонд культурных инициатив в 2022 году одобрил 57 проектов свердловских НКО на общую сумму порядка 185 миллионов рублей. «В настоящее время на федеральном уровне ведется работа по расширению существующих мер поддержки. Разработан проект закона об информационно-технологической поддержке СОНКО. На госсерверах предлагается предоставлять место для размещения сайтов некоммерческих организаций. Данная мера поддержки направлена на обеспечение их информационной безопасности, защиту персональных данных и сохранение ресурсов», – поделилась Татьяна Гладкова.