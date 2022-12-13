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13 декабря 2022, 16:25

Евгений Куйвашев посетил с рабочим визитом два свердловских муниципалитета

  Валерия Белякова
Губернатор на проверке объекта

Евгений Куйвашев проверил, как выполняют его поручения в Богдановиче и Талице. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области проверил, как выполняют его поручения в территориях. Евгений Куйвашев посетил Богданович и Талицу, сообщили в департаменте информационной политики региона. 

Старт строительству путепровода над железной дорогой на трассе Екатеринбург — Тюмень глава региона дал в начале сентября 2022 года. Возведение сооружения идет с опережением. На объекте уже установлены буронабивные сваи, ростверк на опоре, проведена защита кабеля. Новый мост избавит жителей Богдановича от пробок, соединив северную и южную части города. В 2023 году рядом с путепроводом планируют начать реконструкцию развязки на пересечении улиц Кунавина — Рокицанская — Первомайская.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Активно ведется возведение центра бокса в Талице рядом с ледовой ареной. На площадке сооружен металлокаркас, встроены внутренние перегородки и плиты перекрытий, заасфальтирована прилегающая территория, монтируются сэндвич-панели.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Соглашение о строительстве центра ранее заключили губернатор Евгений Куйвашев и президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев. Подобные объекты, где смогут заниматься любители спорта, в Свердловской области будут возведены в Нижнем Тагиле, Красноуфимске, Каменске-Уральском и Серове.

Напомним, во время прямой линии с жителями Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев рассказал, что в 2023 году в Первоуральске откроется обновленный Дворец водных видов спорта. 

Областная газета Свердловской области

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