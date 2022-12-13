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Общество
13 декабря 2022, 19:56

Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите русского языка от иностранных слов

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Все проекты нормативных актов будут проходить обязательную лингвистическую экспертизу на соответствие нормам и правилам русского языка. Фото: Павел Ворожцов

Депутаты Госдумы 13 декабря приняли в первом чтении законопроект о внесении поправок в закон "О государственном языке Российской Федерации". Согласно документу, русский язык будут на государственном уровне защищать от чрезмерного заимствования иностранных слов.

Законопроект был разработан Правительством России, уточняется на сайте Госдумы.

Документ, в частности, вводит такие понятия, как нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, которые будут фиксировать нормы современного русского литературного языка в качестве государственного языка РФ. Кабмин на основании предложений правительственной комиссии по русскому языку будет определять порядок создания и утверждения перечня таких справочников, словарей и грамматик, а также требования к их составлению.

"Также проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях", — говорится в законопроекте.

Помимо этого все проекты нормативных актов будут проходить обязательную лингвистическую экспертизу на соответствие нормам и правилам русского языка.

Областная газета Свердловской области

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