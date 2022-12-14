Житель Талицы погасил долг по алиментам, опасаясь уголовной ответственности

Житель Талицы задолжал по алиментам 390 тысяч рублей. Фото: Владимир Мартьянов

390 тысяч рублей долга по алиментам погасил житель Талицы после того, как судебные приставы сообщили ему о грозящей уголовной ответственности. Все средства на содержание своих сыновей должник внес в течение недели, сообщили в отделе по взаимодействию со СМИ УФССП России по Свердловской области.

По данным приставов, мужчина знал о решении суда по взысканию с него алиментов. Его неоднократно предупреждали об административной ответственности за неуплату средств на содержание детей. Несмотря на это, должник намеренно не платил, на официальную работу не устраивался, на учет в центр занятости не вставал, при этом имел доход от предпринимательской деятельности.

Мужчина был привлечен к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Должнику были назначены 20 часов обязательных работ. Но даже после этого житель не стал выплачивать алименты.

"Дознавателем Талицкого районного отделения судебных приставов мужчина был привлечен к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Должник был вызван на прием к судебному приставу, после проведенной беседы осознал всю серьезность ситуации", — уточнили в отделе по взаимодействию со СМИ УФССП России по Свердловской области.

Средства на счет мужчина внес в течение недели. Деньги были перечислены взыскателю.

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