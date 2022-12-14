Свердловский север будет чистым

Алексей Борщенко и Дмитрий Тропников (в центре) открывают встречу. Фото: Павел Ворожцов

На минувшей неделе в Ивделе прошло совещание по вопросам улучшения экологии северных рек Свердловской области. Представители градообразующих предприятий рассказали жителям Ивделя, Североуральска и Серова, какие мероприятия по защите окружающей среды от загрязнения проводятся в их территориях. Над крайне актуальным для этой части региона вопросом бизнес работает в конструктивном сотрудничестве с областным правительством, научными институтами и надзорными органами.

Одно из крупнейших предприятий, работающих на севере региона – АО «Святогор» (входит в Уральскую горно-металлургическую компанию – УГМК) – осваивает медно-цинковые рудники. В 2010 году оно приступило к разработке Шемурского месторождения медно-колчеданных руд в 40 километрах от Ивделя. А в 2016 году работы завершились: всю коммерчески выгодную к переработке руду из карьера извлекли. Однако на поверхности остались отвалы – несколько миллионов тонн отработанной породы. Отсутствие на Шемурском руднике комплексной системы гидроизоляции под отвалами привело к тому, что химические вещества, образующиеся при реакции с водой, кислородом и солнечным излучением, стали просачиваться вместе с горными ручьями в водоемы. Пострадали реки Ивдель, Шегультан, Тамшер, Ольховка, Сосьва.

Чтобы не допустить дальнейшего загрязнения рек, АО «Святогор» разработало и приступило к реализации комплексной экологической программы с объемом финансирования свыше четырех миллиардов рублей. В 2020 году ее включили в региональный план мероприятий по вопросам развития туризма и предотвращения загрязнения окружающей среды на территории Северного управленческого округа. Документ утвердил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Исполнение плана контролирует областное министерство природных ресурсов и экологии, а также надзорные органы – прокуратура, Росприроднадзор, Росрыболовство и другие.

Так, начальник отдела водных ресурсов Минприроды Свердловской области Наталья Коробейникова рассказала на встрече, что на территории Ивделя в рамках экомероприятий установлены границы водоохранных зон водных объектов, в пределах которых нельзя вести хозяйственную деятельность. Специалисты министерства регулярно проводят мониторинг северных рек на предмет качества природной воды и, поскольку они относятся к объектам федерального контроля, направляют результаты исследования в Росприроднадзор. В первом квартале 2023 года состоится очередное заседание межведомственной комиссии по выполнению областного комплексного плана.

– Мероприятия по реабилитации северных рек масштабные, сложные и дорогостоящие, они должны быть выполнены к концу 2024 года, – подчеркнула Наталья Коробейникова.

Очистные строим, отвалы укрываем

Бизнес тем временем укрепляет обратную связь с населением. По инициативе заместителя руководителя представительства УГМК в Москве по экологии Алексея Борщенко с 2021 года в северных свердловских городах стали проходить открытые встречи руководства АО «Святогор» с жителями. На них присутствуют научные эксперты, представители местных администраций и депутаты дум, журналисты.

– На встречах мы информируем население о том, что компания реально делает для улучшения ситуации. Это наша основная задача. У жителей есть возможность задать вопросы и получить на них ответы, что называется, из первых уст. В этом конструктивном диалоге заинтересованы все стороны, – говорит Алексей Борщенко.

Сейчас одним из ключевых экологических мероприятий, реализуемых «Святогором», является реконструкция очистных сооружений Ново-Шемурского месторождения, которое предприятие осваивает сейчас. Как пояснил на встрече директор «Святогора» Дмитрий Тропников, на модернизированные очистные будут подаваться и подотвальные воды отработанного Шемурского месторождения.

– Реконструкция идет с 2020 года, мы увеличиваем производительность очистных в четыре раза – со 180 до 550 кубометров воды в час. Планировали запустить объект в эксплуатацию уже в этом году, но из-за известных сложностей нам не удалось закупить немецкое и испанское оборудование, на которое мы очень рассчитывали. Сейчас идет поиск отечественных аналогов, завершить реконструкцию планируется в 2023 году, – сказал он.

Начальник отдела экологии АО «Святогор» Ирина Бичукина отметила, что параллельно с модернизацией очистных, предприятие строит водосборные канавы вокруг отвалов Шемурского месторождения общей протяженностью более двух километров и глубиной шесть метров. На случай экстремального уровня осадков уже построены специальные водоприемные емкости свыше 600 тысяч кубометров каждая. Они выложены геомембраной, которая не позволяет жидкости просачиваться. Ведется строительство блока физико-химической очистки подотвальных вод. Для реконструируемых очистных выстроен склад извести. Кроме этого, АО «Святогор» в сотрудничестве с Институтом водного хозяйства и Центром лабораторного анализа и технических измерений по УрФО регулярно берет пробы воды в северных реках, в том числе в период паводков, а также проводит зарыбление рек.

Отдельно Ирина Бичукина остановилась на рекультивации отвалов Шемурского месторождения. С 2020 года они укрываются бентонитовыми матами, которые благодаря специальной технологии не позволят осадкам проникнуть внутрь отвала, а значит вызвать опасные химические реакции, которые и загрязняют речные системы.

– Треть площади отвалов мы уже укрыли, это более 150 тысяч квадратных метров с восточного склона. В бассейнах рек Черная и Тальтия, у Безымянного ручья уже есть положительные сдвиги. К концу 2023 года планируем полностью укрыть отвалы и провести заключительный, биологический этап рекультивации – гидропосев трав, – пояснила она.

Овес на фильтрате

По словам Алексея Борщенко, УГМК и АО «Святогор» заинтересованы в максимальном «перехвате» подотвальных вод для скорейшей очистки северных рек. С этой целью промышленники привлекли ведущих специалистов в области гидрогеологии, которые на основе научного анализа разрабатывают технологию установки противофильтрационных экранов (либо капсул) прямо у отвалов. Они будут блокировать контакт опасных веществ с окружающей средой. Эта работа ведется в дополнение к мероприятиям областного комплексного плана, по инициативе компании.

Профессор Уральского государственного университета, доктор геолого-минералогических наук Ольга Гуман почти год исследовала рельеф и минералогическую среду вблизи Шемурского месторождения. На встрече с жителями она озвучила результаты:

– Изначально эта территория была очень насыщена металлами – медной и железной рудой, золотом и другими. Рядом с ними пролегают полосы известняков. Создавая карьер, мы увеличили проникновение кислорода вглубь этой среды. Кислые среды стали взаимодействовать с щелочными, образовался осадок – гидрогипс, который привел к мутности воды. Добавьте сюда сложный рельеф с перепадами высот от 100 до 800 метров, сильно влажный климат и подземные воды, располагающиеся близко к поверхности. Все это повлияло на ситуацию. Мы провели опробование рек, изучили электросопротивление пород, увидели зоны миграции воды. Эти данные можно использовать при разработке технологии.

Доцент кафедры бурения скважин Санкт-Петербургского горного университета, кандидат технических наук Елена Цыгельнюк тоже обратила внимание на непростые условия работы:

– Скорость движения воды при таких высотных отметках достаточно большая, водообмен идет довольно долго. Вдобавок, механизм очистки сточных вод пока не изобрели – во всем мире их только нейтрализуют. Фактически мы создаем технологию с нуля, чтобы потом масштабировать ее на других месторождениях.

Тем не менее, определенные результаты есть, сказала эксперт. Благодаря исследованиям стали понятны размеры противофильтрационных экранов, которые могут выдержать мощный напор воды. Данные по ним переданы в АО «Святогор» для утверждения техническим советом УГМК. Елена Цыгельнюк также провела эксперимент по очистке фильтрата – жидкой фракции, выделяющейся из-под отвалов. Метод обезвоживания, применяемый в нефтяной промышленности, оказался эффективным: выделился твердый осадок, не смешивающийся с водой. На нем эксперт высадила семена овса, и на пятый день они взошли, а через три недели выросли на 25 сантиметров.

– Я ничем не поливала, ничего не добавляла, и вот результат, – показала фотографии Елена Цыгальнюк. – Думаю, что в лабораторных условиях этот опыт можно довести до масштабов отработанного месторождения.

Следующая встреча с жителями северных муниципалитетов планируется в конце мая – начале июня 2023 года.

Алексей Борщенко (в центре) общается с Ольгой Гуман. Фото: Павел Ворожцов

Ольга Гуман презентует результаты исследований. Фото: Павел Ворожцов

Елена Цыгельнюк (слева) – уроженка уральского севера, в Ивделе у нее много родных. Фото: Павел Ворожцов

Инициативная группа жителей Серова высказалась за скорейшую очистку северных рек. Фото: Павел Ворожцов

Жители Ивделя интересуются, почему экологические мероприятия занимают много времени. Фото: Павел Ворожцов

Ирина Бичукина отвечает на вопросы жителей. Фото: Павел Ворожцов

Зеленые ростки на фильтрате от Елены Цыгельнюк. Фото: Павел Ворожцов