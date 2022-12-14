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Общество
14 декабря 2022, 13:31

В Роскачестве рассказали, как выбрать качественную пиротехнику на Новый год

Магазин фейерверков

В магазинах самообслуживания реализация пиротехнических изделий производится только в специализированных секциях продавцами-консультантами. Фото: Галина Соловьева

Специалисты Роскачества напомнили о правилах безопасного обращения с пиротехникой, а также рассказали, где купить качественную продукцию. Для розничной торговли фейерверками продавцам не требуется специальная лицензия, однако они должны соблюдать ряд важных требований.

Например, есть ограничения на размещение точек продажи пиротехники и хранение товаров:

  • на пиротехнику не должны попадать прямые солнечные лучи и атмосферные осадки;
  • пиротехника не должна храниться вместе с другими изделиями;
  • если площадь магазина составляет менее 25 квадратных метров, в нем запрещается размещать кладовые с фейерверками;
  • продавать пиротехнику запрещено в магазинах, расположенных в жилых зданиях, на вокзалах и железнодорожных платформах, остановках общественного транспорта, в наземных вестибюлях станций метро, подземных переходах, а также на территориях пожароопасных производственных объектов;
  • на витринах товары должны быть расположены так, чтобы покупатели могли прочитать все надписи, но не имели возможности взять образцы в руки.

При этом в магазинах самообслуживания реализация пиротехнических изделий производится только в специализированных секциях продавцами-консультантами.

Покупатель имеет право попросить у продавца пиротехники сертификат соответствия (декларация о соответствии) и товарно-сопроводительные документы на товары либо их заверенные копии. Также следует обратить внимание на внешний вид фейерверков. Каждый товар должен содержать сертификационные отметки, упаковка должна быть целой, сухой и чистой. Также должна прилагаться инструкция по эксплуатации и указан срок годности пиротехнических изделий.

"Обращаем ваше внимание на то, что при покупке пиротехнических изделий важно оценить и продавца, и торговую точку, и само изделие. Если что-то вас смущает, на ваши вопросы не дают ответов, внешний вид "игрушек" вызывает вопросы, лучше выберите другой магазин и купите развлечение, которое при соблюдении всех предосторожностей не приведет к травмам, а принесет вам только радость", — отметил юрисконсульт отдела защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

Специалисты также напоминают о мерах безопасности при использовании пиротехники: 

  • зрители должны находиться с наветренной стороны;
  • нельзя оставлять фейерверки без присмотра, а также разжигать огонь и курить рядом с ними;
  • запрещено применять пиротехнику в помещениях, за исключением сценических вариантов, а также запускать фейерверки на кровлях, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий;
  • важно учитывать погодные условия — при сильном ветре лучше отказаться от запуска салюта;
  • необходимо соблюдать возрастные ограничения, указанные на упаковке пиротехнических товаров.

Областная газета Свердловской области

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