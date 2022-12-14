В Роскачестве рассказали, как выбрать качественную пиротехнику на Новый год

В магазинах самообслуживания реализация пиротехнических изделий производится только в специализированных секциях продавцами-консультантами. Фото: Галина Соловьева

Специалисты Роскачества напомнили о правилах безопасного обращения с пиротехникой, а также рассказали, где купить качественную продукцию. Для розничной торговли фейерверками продавцам не требуется специальная лицензия, однако они должны соблюдать ряд важных требований.

Например, есть ограничения на размещение точек продажи пиротехники и хранение товаров:

на пиротехнику не должны попадать прямые солнечные лучи и атмосферные осадки;

пиротехника не должна храниться вместе с другими изделиями;

если площадь магазина составляет менее 25 квадратных метров, в нем запрещается размещать кладовые с фейерверками;

продавать пиротехнику запрещено в магазинах, расположенных в жилых зданиях, на вокзалах и железнодорожных платформах, остановках общественного транспорта, в наземных вестибюлях станций метро, подземных переходах, а также на территориях пожароопасных производственных объектов;

на витринах товары должны быть расположены так, чтобы покупатели могли прочитать все надписи, но не имели возможности взять образцы в руки.

При этом в магазинах самообслуживания реализация пиротехнических изделий производится только в специализированных секциях продавцами-консультантами.

Покупатель имеет право попросить у продавца пиротехники сертификат соответствия (декларация о соответствии) и товарно-сопроводительные документы на товары либо их заверенные копии. Также следует обратить внимание на внешний вид фейерверков. Каждый товар должен содержать сертификационные отметки, упаковка должна быть целой, сухой и чистой. Также должна прилагаться инструкция по эксплуатации и указан срок годности пиротехнических изделий.

"Обращаем ваше внимание на то, что при покупке пиротехнических изделий важно оценить и продавца, и торговую точку, и само изделие. Если что-то вас смущает, на ваши вопросы не дают ответов, внешний вид "игрушек" вызывает вопросы, лучше выберите другой магазин и купите развлечение, которое при соблюдении всех предосторожностей не приведет к травмам, а принесет вам только радость", — отметил юрисконсульт отдела защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

Специалисты также напоминают о мерах безопасности при использовании пиротехники: