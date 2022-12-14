Центр управления регионом Свердловской области помог решить более 54 тысяч проблем в 2022 году

Специалисты проводят социологические исследования для комплексного подхода к решению проблем. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Свердловские власти высоко оценили работу Центра управления регионом (ЦУР), который за 2 года работы стал эффективным инструментом выстраивания диалога между населением и руководством Среднего Урала. Только в 2022 году ЦУР помог в решении более 54 тысяч проблем.

Специалисты Центра проводят социологические исследования для комплексного подхода к решению проблем. С начала 2022 года было реализовано 40 социсследований по таким темам, как меры поддержки бизнеса, общественный транспорт, ключевые показатели эффективности и комплексное развитие территории. Подобные опросы позволяют органам власти региона эффективно реагировать на проблемы.

"Важная функция Центра управления регионом — выстраивать коммуникации населения и власти в интернете. Работать над тем, чтобы эта связь, этот диалог были налажены. <...> Также ЦУР участвует в обучении органов власти грамотно вести официальные страницы в соцсетях, чтобы ведомства показывали результаты работы, работали с обращениями граждан. Очень важно, что специалисты ЦУР всегда готовы консультировать органы власти по всем вопросам, касающимся работы в соцсетях", — отметил вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.

Согласно закону о Госпабликах, который вступил в силу с 1 декабря, все органы власти, а также подведомственные им учреждения должны вести свои страницы в соцсетях. ЦУР помогает в создании таких страниц, а также обучает грамотно работать с обратной связью и контентом. На сегодняшний день создано около 3 тысяч групп с охватом аудитории более 2 млн человек, сообщили в пресс-службе ЦУР Свердловской области.

В этом году на базе Центра прошло 20 эфиров с главами муниципалитетов, руководителями управлений и ведомств, а также специалистов разных направлений. Во время трансляций жители могли получить ответы на волнующие их вопросы.

"2022 год показал нам, что умение быстро реагировать на новые вызовы — одно из важнейших навыков нашего времени. Мы должны максимально быстро давать объективные ответы на вопросы и обращения наших граждан на разных площадках. В кризисные моменты людям важно знать, куда можно обратиться, кому задать вопрос. Надеюсь, что Центр хотя бы отчасти помог им в этом", — сказала руководитель ЦУР Свердловской области Валентина Ермакова.