Подросток из Новоуткинска сыграет со сборной России по хоккею

Константин Широких из Новоуткинска стал участником проекта "Елка желаний". Фото: департамент информационной политики Свердловской области

15-летний Константин Широких из свердловского поселка Новоуткинска на этой неделе станет участником тренировки сборной России по хоккею в Москве. Такая возможность у подростка появилась после того, как он обратился в проект "Елка желаний", сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"О "Елке желаний" узнал по телевизору, решил поучаствовать, ни на что особо не надеясь. Попросил встречу с Кириллом Капризовым, который сейчас играет в НХЛ. Вообще я мечтаю попасть в большой хоккей, стать хоккеистом", — рассказал Константин Широких.

Устроить встречу со спортсменом Кириллом Капризовым (российский хоккеист, нападающий клуба НХЛ "Миннесота Уайлд". — Прим. ред.) не получилось, но мальчику предложили замену — совместную тренировку с российскими хоккеистами.

"Я сам в детстве играл в хоккей и мечтал встретиться со сборной СССР. А теперь исполняю похожую мечту пацана из Новоуткинска. И не только я. Получается, Дедами Морозами тут выступили и спортсмены, и главный тренер Алексей Жамнов, и администрация команды", — рассказал уполномоченный по правам человека в Свердловской области Игорь Мороков, который будет сопровождать подростка в поездке в Москву.

У Константина Широких из Новоуткинска есть две младших сестры Полина и Ульяна. Детей воспитывает отец. Глава семейства спорт считает хорошим подспорьем в воспитании сына.

Юный хоккеист рассказал, что любовь ко льду ему привил его первый тренер Анатолий Тепляков. В этом году для новоуткинских подростков в селе зальют корт на территории местного клуба "Буратино".

Проект "Елка желаний" в Свердловской области проводится с 2018 года. Принять участие в ней могут дети с ограничениями здоровья, дети-сироты, дети из малоимущих семей, люди с инвалидностью от 60 лет, а также дети участников спецоперации, беженцев и жителей новых регионов России. Исполнить желание участника может любой человек, который зарегистрировался на сайте елкажеланий.рф.

Ранее участницей "Елки желаний" стала председатель Законодательного собрания Свердловской области. Людмила Бабушкина исполнит на Новый год мечту восьмилетней девочки из Луганской Народной Республики.