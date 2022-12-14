Подать заявление на единое пособие россияне смогут с 28 декабря

Первые выплаты поступят уже в январе. Фото: Павел Ворожцов

Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что с 28 декабря можно будет подать заявление на получение единого пособия для детей до 17 лет в малоимущих семьях и беременных женщин. Об этом министр сказал во время совещания Президента России с членами Правительства.

"Для граждан будет уже обеспечена возможность заполнения электронных заявлений на портале государственных услуг с 28 декабря", — передает слова Антона Котякова пресс-служба Кремля.

Он отметил, что закон о едином пособии вступит в силу с 1 января 2023 года. После нового года все поданные заявления на портале Госуслуг будут переданы в Социальный фонд России (объединяющий Пенсионный фонд и Фонд социального страхования). Первые выплаты поступят в январе.

Напомним, документ о едином пособии Владимир Путин подписал 21 ноября. Выплаты будут получать около 10 млн человек. Размер пособия будет зависеть от дохода семьи и составлять 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума для детей.