В Свердловской области прожиточный минимум увеличили до 14 088 рублей

Решение было принято на сегодняшнем заседании областного кабмина. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев утвердил повышение в 2023 году величины прожиточного минимума в регионе на 14,8 %. Данный рост опережает среднероссийские темпы — 13,6 %. При этом он выше прогнозируемой инфляции, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Таким образом, с 1 января 2023 года прожиточный минимум на душу населения составит 14 088 рублей в месяц. Для трудоспособного населения – 15 356 рублей (+14,8 %), для пенсионеров — 12 116 рублей (+14,8 %), для детей — 14 623 рубля (+13,6 %).

Добавим, установленные величины являются критерием для назначения социальных пособий отдельным категориям граждан.