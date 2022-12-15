Новый глава Музея истории Екатеринбурга рассказал о масштабных планах

Фото: страница ВК Музея истории Екатеринбурга

На заседании "Совета неравнодушных" глава города Алексей Орлов представил нового директора Музея истории Екатеринбурга. Им стал Игорь Пушкарев.

Он исполнял обязанности директора музея после ухода с должности Сергея Каменского осенью 2022 года. "Областная газета" пообщалась с новым директором культурного учреждения и узнала о ближайших и долгосрочных планах.

Изданию Игорь Пушкарев рассказал, что "планов очень много". Так, 22 декабря откроется большое выставочное пространство на ул. Ленина, 52. Премьерной экспозицией станет "Свердловск. Имена-указатели". Она будет знакомить с большими творцами, мыслителями и деятелями советского Свердловска. В их числе — единственная женщина‑председатель Свердловского горсовета (соответствует современной должности мэра) Анна Бычкова и первый президент России Борис Ельцин. К осени 2023 года там откроют выставку о вызовах 20 века и о том, как Екатеринбург отвечал на них с точки зрения своей научной, технической мысли.

"Сам по себе кластер будет развиваться как попытка большого осмысления Екатеринбурга как среды обитания. Мы надеемся, что в этой части мы запустим "Детский центр 2.0". Там мы попробуем предоставить нашей молодежи возможность разложить мир, город на составляющие атомы и молекулы, чтобы лучше понимать, как и из чего сделан наш город", — отметил наш собеседник.

На главной площадке музея (ул. Карла Либкнехта, 26), по словам Пушкарева, готовится колоссальная выставочная программа, приуроченная в том числе к 300‑летию Екатеринбурга. Однако помимо нее будет сделан упор на направление "живая история". Изучать историю посетителям предложат, пропуская ее через органы чувств — зрение, слух, вкус. "В общем, приглашаю всех, будет любопытно", — сказал директор.

Кроме того, в планах:

организовать проект по познанию города для школьников — "Екатеринбурговедение";

собрать летопись города при помощи видео- и аудиохроники — 300 историй и 300 феноменов Екатеринбурга. Предполагается, что получить информацию можно будет в различных точках города у арт- и исторических объектов, где установят QR-коды, считываемые смартфоном;

провести юбилейные экскурсии и мероприятия в Водонапорной башне;

обновить экспозицию с учетом сделанных археологических находок на мемориальном комплексе жертв политических репрессий 1930-х – 1950-х годов;

продолжить издательскую программу;

совместно с Инновационным научно-технологическим центром "Татищев" заняться прославлением имени одного из основателей города — создать публичную библиотеку с работами Татищева и привести в порядок место его захоронения, которое находится в Подмосковье.

Также Игорь Пушкарев поделился с нами долгосрочными планами. Речь идет о создании Музея археологии под открытым небом. Он может появиться на Исетском озере, на берегах которого есть десятки стоянок и археологических объектов. "За прошедшие 10 тысяч лет уральской истории там все отметилось", — сказал собеседник, добавив, что сам долгое время был археологом. Он уточнил, что над проектом работает большое количество организаций, и Музей истории Екатеринбурга — один из участников.